«بيت الخير» تنفق 51.7 مليون درهم منذ بداية العام

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية بيت الخير، أن حجم إنفاقها خلال شهر أبريل الماضي قد بلغ 23.542.812 درهماً، ليصل إنفاق الجمعية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل 51.706.417 درهماً، بهدف إسعاد الأسر والحالات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود.

وأوضح سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام لجمعية بيت الخير، أن المبلغ الذي تم إنفاقها الشهر الماضي يتضمن 623.000 درهم على الدعم النقدي الشهري للأسر، و11.224.930 درهماً كمساعدات طارئة للحالات التي لا تحتمل التأجيل، كما دعمت الجمعية علاج المرضى بقيمة 477.059 درهماً، بالإضافة إلى دعم الأيتام وأسرهم بقيمة 670.100 درهم.



وذكر أن «بيت الخير» قدّمت دعماً غذائياً إضافياً للأسر بقيمة 5.220.314 درهماً، كما أسهمت بـ 576.911 درهماً بهدف الإفراج عن الغارمين، وأنفقت الجمعية 2.548.000 درهم من خلال مشروع كفارة اليمين.

وأشار إلى أن «بيت الخير» عززّت فرحة الأسر بتقديم دعم قيمته 1.569.250 درهماً من خلال مشروع زكاة الفطر، كما أنفقت الجمعية 633.249 درهماً على عدد من المشاريع الخيرية المتنوعة.

وأكد، أن مشاريع الجمعية تنطلق من احتياجات الأسر المتعففة والفئات الضعيفة التي تستهدفها، وكل مشروع يركز على تغطية احتياجات الأسرة في جانب معين، أو احتياجات فئة معينة نفضل أن نساعدها ضمن أسرتها، مع ما يسعدها بشكل خاص كالأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأشار المزروعي، إلى أن الجمعية تقوم بالتدقيق على طالبي المساعدة، ومساعدة أكثرهم حاجة، بما يحقق التكافل، مع قيم مضافة تسعى لإسعاد الأسر والحالات المحتاجة، وتزيد من شعورها بالدعم والرعاية، تحقيقاً للتكافل والتلاحم المجتمعي.

وقال: « نالت الأسر المتعففة ومحدودة الدخل النصيب الأكبر من الإنفاق منذ بداية العام الجاري، وتعتمد الجمعية نظاماً متكاملاً للبحث الاجتماعي، تقوم به باحثات مؤهلات، يقمن بتدقيق بيانات طالبي المساعدة والمرشحين لها من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، لاختيار الأكثر حاجة منهم، وتقديم المساعدة المناسبة».