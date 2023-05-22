الثلاثاء 23 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«بيت الخير» تنفق 51.7 مليون درهم منذ بداية العام

«بيت الخير» تنفق 51.7 مليون درهم منذ بداية العام
23 مايو 2023 01:10

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أعلنت جمعية بيت الخير، أن حجم إنفاقها خلال شهر أبريل الماضي قد بلغ 23.542.812 درهماً، ليصل إنفاق الجمعية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل   51.706.417 درهماً، بهدف إسعاد الأسر والحالات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود.
وأوضح سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام لجمعية بيت الخير، أن المبلغ الذي تم إنفاقها الشهر الماضي يتضمن 623.000 درهم على الدعم النقدي الشهري للأسر، و11.224.930 درهماً كمساعدات طارئة للحالات التي لا تحتمل التأجيل، كما دعمت الجمعية علاج المرضى بقيمة 477.059 درهماً، بالإضافة إلى دعم الأيتام وأسرهم بقيمة 670.100 درهم.

 

أخبار ذات صلة
3.7 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» فرع الفجيرة
441 ألف درهم من «بيت الخير» لدعم «جسور الخير»


وذكر أن «بيت الخير» قدّمت دعماً غذائياً إضافياً للأسر بقيمة 5.220.314 درهماً، كما أسهمت بـ 576.911 درهماً بهدف الإفراج عن الغارمين، وأنفقت الجمعية 2.548.000 درهم من خلال مشروع كفارة اليمين.
وأشار إلى أن «بيت الخير» عززّت فرحة الأسر بتقديم دعم قيمته 1.569.250 درهماً من خلال مشروع زكاة الفطر، كما أنفقت الجمعية 633.249 درهماً على عدد من المشاريع الخيرية المتنوعة.
وأكد، أن مشاريع الجمعية تنطلق من احتياجات الأسر المتعففة والفئات الضعيفة التي تستهدفها، وكل مشروع يركز على تغطية احتياجات الأسرة في جانب معين، أو احتياجات فئة معينة نفضل أن نساعدها ضمن أسرتها، مع ما يسعدها بشكل خاص كالأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
وأشار المزروعي، إلى أن الجمعية تقوم بالتدقيق على طالبي المساعدة، ومساعدة أكثرهم حاجة، بما يحقق التكافل، مع قيم مضافة تسعى لإسعاد الأسر والحالات المحتاجة، وتزيد من شعورها بالدعم والرعاية، تحقيقاً للتكافل والتلاحم المجتمعي.
وقال: « نالت الأسر المتعففة ومحدودة الدخل النصيب الأكبر من الإنفاق منذ بداية العام الجاري، وتعتمد الجمعية نظاماً متكاملاً للبحث الاجتماعي، تقوم به باحثات مؤهلات، يقمن بتدقيق بيانات طالبي المساعدة والمرشحين لها من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، لاختيار الأكثر حاجة منهم، وتقديم المساعدة المناسبة».

جمعية بيت الخير
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
اليوم 12:48
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
عربي ودولي
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
اليوم 12:47
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
الرياضي
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
اليوم 12:30
حلم الثلاثية يغازل جوندوجان: أود رفع لقبين آخرين
الرياضي
حلم الثلاثية يغازل جوندوجان: أود رفع لقبين آخرين
اليوم 12:21
اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة الإمارات
الرياضي
اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة الإمارات
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©