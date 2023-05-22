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خالد بن محمد بن زايد: الإمارات تحرص على التعاون مع ماليزيا في جميع المجالات

خالد بن محمد بن زايد خلال لقاء رئيس الوزراء الماليزي بحضور سهيل المزروعي وثاني الزيودي ومحمد الشرفاء (من المصدر)
23 مايو 2023 01:11

كوالالمبور (وام) 

بحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة ماليزيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
جاء ذلك، خلال استقبال معالي أنور إبراهيم، أمس، لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ضمن زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة كوالالمبور.
ونقل سموه، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه لمعاليه موفور الصحة والسعادة ولماليزيا، وشعبها الصديق كل تقدم وازدهار.

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من جانبه، حمَّل معالي رئيس وزراء ماليزيا، سمو ولي عهد أبوظبي، نقل تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتطور.
وناقش سموه، خلال الاجتماع، سُبل توسيع إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الأولوية مثل الخدمات الصحية، والطاقة النظيفة، ومشــاريع البنية التحتية والنقل، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون ضمن شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وماليزيا.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق كرسي الشيخ زايد الذي تم اعتماده بالشراكة مع معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية الماليزي، ويهدف إلى العمل على سد الفجوة بين الدراسات المتعلقة بمنطقتي غرب آسيا وجنوب شرق آسيا، ليكون بمثابة آلية أكاديمية تسهم في تطوير السياسات، وتقديم التوصيات العلمية للجهات ذات الصلة وصناع القرار ومنظمات المجتمع المدني، وشريحة الشباب في المنطقتين.

دعم النساء
كما اتفق الجانبان على تخصيص كرسي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في جامعة الدفاع الوطنية الماليزية بهدف الإسهام في تمكين النساء والفتيات في مجال السلام والأمن، وبعثات حفظ السلام في الأمم المتحدة، وبما يعزز من الشراكة القائمة بين الإمارات وماليزيا.
وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص القيادة في دولة الإمارات على التعاون مع ماليزيا في جميع المجالات.
 حضر اللقاء، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

 

الإمارات
خالد بن محمد بن زايد
ماليزيا
أبوظبي
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