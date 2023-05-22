الإمارات سوق محوري للسياحة الماليزية في المنطقة

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكد خير الفردوس أكبر خان، نائب وزير السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، أهمية السوق السياحي في دولة الإمارات كسوق محوري للسياحة الماليزية في المنطقة. وكشف خير الفردوس عن اهتمام ماليزيا بتعزيز التعاون السياحي مع دولة الإمارات، وزيادة سعة رحلات الطيران التي تربط مطارات البلدين، لافتاً إلى وجود مباحثات مع عدد من الناقلات الوطنية من بيها الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران، لزيادة رحلاتها إلى ماليزيا وأيضاً خدمة وجهات سياحية أخرى خارج العاصمة كوالامبور. وقال إن خطط تعافي صناعة السياحة في ماليزيا أسهمت في الوصول بأعداد السياح هذا العام إلى 16.1 مليون سائح، مقابل 10.07 مليون سائح في عام 2022.

وتوقع نائب وزير السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، في تصريحات صحفية خلال زيارته مؤخراً لدبي، أن يشهد الصيف المقبل زيادة كبيرة في التدفقات السياحية بين دولة الإمارات وماليزياً، مشيراً إلى أن مشاركة ماليزيا في الدورة الثلاثين لمعرض سوق السفر العربي في دبي الذي اختتم أعماله في 4 مايو الجاري، حققت نجاحاً كبيراً على صعيد الترويج لماليزيا كوجهة سفر فريدة، وتسليط الضوء على التنوع السياحي الذي تتمتع به أمام الزوار والمشاركين في المعرض.

وأضاف أن أهمية المنطقة بالنسبة للسياحة في ماليزيا انعكست على مشاركتها بجناح أكبر هذا العام، ضم نحو 76 شركة وجهة سياحية، وحضور أكثر من 110 مختصين في القطاع، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية أظهرت مستويات كبيرة من التفاؤل بموسم سياحي واعد، خاصة مع الطلب المتزايد على الحجوزات لموسم الصيف والاستفسارات العديدة التي تلقتها الشركات العارضة حول البرامج والحزم السياحية.

الوجهة الأولى

وقال خير الفردوس، إن هيئة السياحة الماليزية: تسعي جاهدةً لجذب واستقطاب المزيد من السياح من الشرق الأوسط إلى ماليزيا، وجعل ماليزيا الوجهة الأولى للمسافرين من المنطقة، مشيراً إلى استقبال ماليزياً اكثر من 88.534 سائحاً من منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، من بينهم 51.246 من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من إجمالي عدد السياح المقدر بنحو 10.07 مليون سائح في العام 2022، بإيرادات بلغت نحو 23.5 مليار درهم (28.2 مليار رينجيت).

وأكد أن معرض سوق السفر العربي شكل فرصة هامة لعقد الشراكات مع شركات الطيران في الشرق الأوسط مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السعودية والطيران العماني وطيران السلام لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية.

وأشار أنه تم خلال المعرض توقيع مذكرة تعاون بين هيئة السياحة الماليزية مع العربية للطيران، حيث ستعود هذه الاتفاقيات بالنفع على الاقتصاد الماليزي وتقوي الروابط الاقتصادية من خلال صناعة السياحة بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة، وبما يسهم في تحقيق خطط ماليزيا لاستقبال 16.1 مليون سائح دولي وافد (300 ألف سائح من غرب آسيا) خلال العام الجاري 2023 وتحقيق 41.1 مليار درهم من عائدات السياحة، وصولاً إلى تحقيق التعافي الكامل والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2025.

تعزيز السياحة

وكانت طيران الإمارات قد وقعت قبل عام مذكرة تعاون مع مجلس السياحة الماليزي بهدف تعزيز السياحة وتطوير حركة المسافرين إلى ماليزيا من الأسواق الرئيسية عبر شبكة طيران الإمارات العالمية، والترويج لها عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة، التي تغطي أكثر من 130 وجهة، ما يساهم في تعافي قطاع السفر والسياحة.

وفي عام 2016، وقعت طيران الإمارات اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الماليزية، لتقديم رحلات سلسة وخيارات أوسع للعملاء، بالإضافة إلى مزايا المسافر الدائم وتجربة سفر ذات مستوى عالمي في جميع أنحاء العالم. وتربط الاتفاقية ركاب الخطوط الجوية الماليزية بوجهات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأميركيتين عبر دبي، كما تربط ركاب طيران الإمارات بوجهات عبر ماليزيا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى وجهات محددة في آسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية عبر كوالالمبور.

واستقبلت ماليزيا في عام 2019 في فترة ما قبل الجائحة 397.726 سائحاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في سوق ماليزيا باستحواذها على 121.444 سائحاً، أي أكثر من 30% من الوافدين من مناطق غرب آسيا وشمال إفريقيا.