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الإمارات

تفاهم بين «تنافسية الكوادر الإماراتية» و«تريندز»

غنام المزروعي ومحمد العلي خلال التوقيع (من المصدر)
23 مايو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم وتعاون تؤطر للعمل على رفع كفاءة الكوادر الإماراتية وتوظيفها في القطاع الخاص، بما سيسهم في تنفيذ برامج ومبادرات المجلس والتي تعزز تمكين المواطنين في القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية كل من غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز.
وتنص المذكرة على دعم جهود توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنفيذ مبادرات وبرامج الطرفين، وتبادل المعرفة والتجارب المؤسسية على المستويات كافة من خلال تعزيز البحث والتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، للإسهام في دعم جهود عمل المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز حضورهم فيه، وكذلك تشجيع إنتاج بحوث أصيلة وتوظيفها لخدمة المجتمع، وتوسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات في مجالات السياسات والبحوث، إضافة إلى تعزيز سُبل التعاون والشراكة في المجالات المعرفية والبحثية التي تهمهما. وأكد غنام المزروعي أن مذكرة التفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ستساعد المجلس على تحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال الدراسات التي تدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، وبالتالي دعم صناع القرار بالدراسات والبيانات الدقيقة لتوجيه الجهود نحو تنمية مهارات وخبرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل الخاص، مشيراً إلى ثقته في أن هذا التعاون سيوفر منصة مستدامة للمواطنين من أجل تحقيق الازدهار والتفوق في مسيرتهم المهنية.
كما أكد المزروعي حرص المجلس على توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بيوت الخبرة من مراكز البحوث الاستشارية لدعم المجلس ومبادراته، بهدف رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية، وتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاعات العمل الخاص المتعددة.
وأضاف أن مركز تريندز برؤيته البحثية وما يضم من شباب باحثين يعد شريكاً مهمّاً لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتقديم الدعم المتبادل فيما بيننا لتحقيق المصلحة العامة للأطراف كافة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تعزز عمل المجلس في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص.
تنافسية
قال الدكتور محمد العلي: «إن الاتفاقية مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية و(تريندز) تشكل خطوة مهمة ومتقدمة تسهم في التشجيع للعمل في القطاع الخاص من خلال توفير مزايا وامتيازات تسهم في استبقائهم والمحافظة عليهم»، مثمّناً الجهود المبذولة لتنفيذ خطط البرنامج في جميع مراحله، مؤكداً تكامل الأدوار بين جميع المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة لدعم ملف التوطين، واستدامة أعمال الشركات الخاصة.
وأعرب الدكتور العلي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع المجلس التي تأتي ضمن مساعي مركز تريندز الهادفة إلى دعم ورعاية الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المركز يفخر بوجود عدد كبير من المواطنين في كادره البحثي والإداري، ويعمل على استقطاب المزيد في إطار خطته الاستراتيجية. فيما قدّم رؤساء القطاعات والإدارات نبذة عن أعمالهم ومجالاتهم.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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