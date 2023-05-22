«دُبيّ لرعاية النساء» تستعرض تجربتها في الكويت

دبي (الاتحاد)

شاركت شيخة سعيد المنصوري، مُدير عام مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة، في الحلقة البحثيّة الإقليمية التي نظمها مؤخراً الاتحاد الكويتي للجمعيات النّسائية حول «العُنف ضدّ النّساء والفتيات، أسبابه وعواقبه» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون معهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا، ومشاركة ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العُنف ضدّ النّساء والفتيات. وجاءت مُشاركة المنصوري كمتحدثٍ رسميّ في جلسة بعنوان «سُبل المضيّ قُدماً للقضاء على العُنف ضدّ المرأة»، واستعرضت خلالها تجربة مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بشأن قضايا العُنف ضدّ المرأة، كما سلّطت الضوء على أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة بغرض مُكافحة العُنف الأُسري والعُنف ضدّ المرأة عموماً.

وقد لاقت تجربة مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال إعجاباً وإشادة كبيرة من الحضور والمشاركين، فيما أوصى القائمون على الحدث بضرورة تبني هذه الممارسات والأساليب المتقدمة بالتعامل مع قضايا هذه الفئات من النساء والأطفال، وركزت المنصوري على أهمية القضاء على العُنف ضدّ المرأة، ودور توقف العُنف في تقدّم الدول والشُعوب وارتقائها في المجالات الإنسانية والاجتماعية، ومساهمتها في المجالات العلمية والمعرفية المختلفة والتقنية والذكاء الاصطناعي، وشددت على أنَّ العُنف يُمثّل أحد أهم معوّقات نمو المرأة وتطورها واضطلاعها بدورها المهم في بناء أجيال الغد، ليساهموا في نماء وتطور مجتمعاتهم وتقدُّم أممهم، كما حذرت خلال حديثها من التداعيات الخطيرة على الصحّة النفسيّة والجسديّة للمرأة، وبالتالي الانتقاص من دورها الأساسي في التربية والتنشئة.

جلسات محورية

كان اليوم الأول من الحدث شهد عدداً من الجلسات المحورية التي تتضمن جلسةً بعُنوان «لمحة عامة عن أثر الثقافة والتقاليد على العُنف ضدّ النّساء والفتيات وكيفية مُعالجة الأسباب الجذريّة»، وجلسة تحت عنوان «آثار النزاع المسلح على العُنف ضدّ النّساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وجلسة بعنوان «حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من العُنف وآليات الحماية القائمة».

كما شهد اليوم الثاني جلسةً بعُنوان «سُبل الانتصاف والتعويضات المراعية للثقافات للنّساء اللواتي يتعرضنَّ للعُنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بالإضافة إلى جلسة بعُنوان «سُبل المضي قُدماً للقضاء على العُنف ضدّ المرأة»، حيث جاءت هذه الجلسات لبحث الحُلول والأسباب المؤدية إلى العُنف ضدّ النّساء، ووضع التوصيات التي تُسهم في القضاء على العُنف ضدّ المرأة، وإبراز الجُهود المبذولة في تمكين المرأة وحمايتها من كافة أنواع العُنف.