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تدريب 25 من خبراء  الاتصال الحكومي في بريطانيا

سعيد العطر والمشاركون في البرنامج أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني (وام)
23 مايو 2023 01:09

دبي (وام)

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 نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، برنامجاً متكاملاً يشمل ورش عمل وجلسات تفاعلية في مكتب الاتصال الحكومي البريطاني وكلية لندن للأعمال كجزء من الدورة الحالية لبرنامج خبراء الاتصال الحكومي، والتي تضم عدداً من مديري وقادة الاتصال الإماراتيين في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية. ويسعى البرنامج التدريبي إلى رفد المنتسبين بأحدث التوجهات وأفضل ممارسات الاتصال الحكومي في أرقى الجهات الأكاديمية والحكومية، والتعرف على أحدث أساليب التواصل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين.
وأكد سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الاتصال الحكومي يقوم بدور مهم وحيوي في دعم توجهات وأهداف الحكومة واستراتيجياتها، بما يضمن وصول الرسائل وقصص النجاح محلياً وإقليمياً عالمياً، وبما يسهم في تأكيد الشراكة بين الحكومة وأفراد المجتمع.‎
وقال العطر: «تسهم منظومة الاتصال الحكومي في الدولة في إبراز الجوانب الإيجابية في تجربة الإمارات في القطاعات كافة، إلى جانب دورها المهم في التوعية بالمبادرات والخدمات الحكومية، لذا من الضروري الاستمرار في تطوير المنظومة والعاملين بها عبر تبني أحدث الممارسات في مجال الاتصال لمواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، وبما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات ورؤية قيادتها للمستقبل». وأضاف: «تخرج في برنامج خبراء الاتصال الحكومي منذ إطلاقه أكثر من 170 خبير اتصال حكومي من مختلف الجهات الاتحادية في دولة الإمارات يمثلون ركيزة أساسية لتطوير مبادرات ومشاريع إعلامية إماراتية تنطلق للعالمية».
وتضمن برنامج التدريب زيارة مقر رئاسة الوزراء البريطاني، والعديد من الفعاليات بحضور ومشاركة نخبة من خبراء مكتب الاتصال الحكومي البريطاني، وفي مقدمتهم ألكس إيكن، المدير التنفيذي للمكتب، حيث تعرف المشاركون على مدار أربعة أيام، على استراتيجية المكتب 2022- 2025، وأساليب الاتصال الداخلي، وإدارة أزمات الاتصال، علاوة على آليات تطبيق أساليب الاتصال الحديثة. وقال ألكس إيكن، المدير التنفيذي لمكتب الاتصال الحكومي البريطاني «يسر مكتب الاتصال الحكومي في المملكة المتحدة العمل بنجاح بالشراكة مع زملائنا من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف إيكن «تبادلنا الأفكار والخبرات وتمكنا على مدار فترة البرنامج التدريبي من تكوين علاقات تعزز من أواصر التعاون في المستقبل».

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