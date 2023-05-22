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كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنظم مخيم القيادات التنفيذية

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنظم مخيم القيادات التنفيذية
23 مايو 2023 01:09

دبي (وام) 

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نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدفعة الأولى من مخيم القيادات التنفيذية والمخصصة للمدراء التنفيذيين من 17 إلى 19 مايو الجاري، بمشاركة 15 منتسباً، وأكثر من عشرة ضيوف شاركوا خبراتهم مع المشاركين، وذلك على مدى 26 ساعة تدريبية و20 ساعة مشروع تنفيذي و4 ساعات تدريب عن بُعد.
واعتمد المخيم خلال الدفعة الأولى على أساليب التفاعل التشاركي والمشاركة الفاعلة من المتدرّبين، واستخدام مزيجٍ من الأدوات النظرية والتطبيقات العملية وَورش العمل الهادفة إلى تحقيق أهداف البرنامج في إكساب المشاركين مجموعة من المعارف والمهارات التطبيقية، بجانب مجموعة من النشاطات المتخصصة لتعزيز سمات القيادة الإيجابية، وكذلك التمارين والاختبارات المتخصصة في مجال القيادة.
وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الدفعة الأولى من المخيم استضافت عدداً من القيادات والمسؤولين في حكومة دبي، لاستعراض التجارب والخبرات المختلفة، وإثراء الجلسات الحوارية بشكل جوهري وتبادل المعرفة والثقافة والمعلومات، والتركيز على النموذج القيادي لدبي المبني على فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب طرح أفضل الممارسات القيادية ووجهات النظر المختلفة ونماذج وتجارب رائدة من أرض الواقع.

دبي
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
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