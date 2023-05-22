«أبوظبي للتقاعد» يستضيف 3 ورش تدريب «عالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف صندوق أبوظبي للتقاعد، ثلاث ورش تدريب «عالمية» في مجال الاستثمار، بالتعاون مع الجمعية المؤسسية للشركاء المحدودين وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي المؤسسات التقاعدية وصناديق الثروات السيادية، محلياً وإقليمياً على مستوى دول الشرق الأوسط.

وأفاد الصندوق بأن الورش التدريبية الثلاث التي استضافها على مدى أسبوع في مقره الرئيس بأبوظبي، تُعدُّ الأولى من نوعها بأبوظبي في مجال الاستثمار في صناديق التقاعد، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مشترك بين الصندوق والجمعية العالمية. وتأتي استضافة التدريب العالمي بهدف تعزيز ريادة الصندوق كمؤسسة تهتم بتدريب وتطوير أداء صناديق التقاعد، والاستثمار محلياً، وإقليمياً، ودولياً. وتضمنت الورش التدريبية موضوعات مهمة هي: الملكية الخاصة للشركاء، الاستثمار المشترك بالملكية الخاصة بالإضافة إلى ورشة المستندات القانونية.

وأوضح الصندوق أن الورش التدريبية استهدفت تطوير كفاءة الكوادر المهنية العاملة في هذا القطاع الاستثماري الحيوي، وتعظيم أدائهم على أساس فردي ومؤسسي وجماعي، باعتبارهم مسؤولين ماليين موثوق بهم يوجهون رأس المال الحيوي إلى استثمارات ناجحة نيابةً عن المستفيدين من المشتركين والمؤمّن عليهم.

وأكد الصندوق أن أهمية هذا النوع من التأهيل المهني، تنبع في الأساس من أهمية وسُمعة الجهة التي تتولّى تدريب الكوادر المتخصصة، وهو ما كان دافعاً وعاملاً رئيساً للتعاون مع الجمعية المؤسسية للشركاء المحدودين باعتبارها أحد أهم وأبرز الجهات العالمية في تطوير أداء صناديق التقاعد والاستثمار، لكونها تدير 50% من إجمالي أصول رأس المال الخاص عالمياً، بقيمة تتجاوز 2 تريليون دولار.

وتُعدّ الجمعية المؤسسية للشركاء المحدودين، المنظمة العالمية الوحيدة المكرّسة حصرياً لتعزيز مصالح الشركاء والمستفيدين من خلال التعليم ذي الجودة العالية، والبحث، والدعاية والفعاليات، إذ تمثل نحو 600 مؤسسة، كما تضم في عضويتها 7 آلاف عضو محترف من 50 دولة، يمثلون جميع فئات المستثمرين في المؤسسات الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك صناديق التقاعد العامة والخاصة، والمؤسسات الجامعية والمؤسسات الخيرية ومكاتب الثروات العائلية وشركات التأمين وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية التنموية وصناديق الثروات السيادية.