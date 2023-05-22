سلطان النيادي يرحب برائدي الفضاء السعوديين

آمنة الكتبي (دبي)

وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية أمس، على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من فلوريدا كجزء من مهمة أكسيوم -2، حيث يتواجد 3 رواد عرب على متنها لأول مرة منذ إنشائها، ورحب سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، وأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، بالرواد وأبدى حماسه وترقبه للحظة التاريخية التي يجتمع فيها رواد ينطقون اللغة العربية في الفضاء.

وسيجري الطاقم الفضائي السعودي 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، و3 تجارب توعوية تعليمية، يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقعًا بالسعودية عبر الأقمار الاصطناعية، وتأتي الرحلة الطموحة كجزء من برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء، ويهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة، لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى، والمشاركة في التجارب العلمية، والأبحاث الدولية، والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، والإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة، والاستدامة، وتكنولوجيا الفضاء. بدوره يواصل سلطان النيادي إجراء تجاربه العلمية مع أعضاء طاقم البعثة 69 على متن محطة الفضاء الدولية، ويستعد حالياً لإجراء التجارب العلمية الخاصة بالجامعات الإماراتية، التي اختارها مركز محمد بن راشد للفضاء ليجريها النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك من خلال مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إذ يركز المشروع الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم، بينما سيعمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى.

كما يتابع النيادي عملية استكمال ومتابعة نتائج عدد من التجارب العلمية، التي نفذها ضمن مهمته، والتي تتضمن تجارب «الموائع» الخاصة بوكالة الفضاء الأوروبية «إيسا» والمعنية بالتعرف على ديناميات السوائل في الفضاء، والتحقق من سلوكها، في ظل وجود الجاذبية الصغرى، كما شارك في تخزين عينات بحثية مهمة مع رواد الفضاء ستيفن بوين، ووارن هوبورج، وفرانك روبيو.

الحدث الرابع من سلسلة «لقاء من الفضاء»

تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، اليوم، الحدث الرابع من سلسلة «لقاء من الفضاء» بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ما يتيح للجمهور التواصل مباشرة مع سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، ويعد اللقاء فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع النيادي، من خلال طرح الأسئلة لمعرفة المزيد حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها، إذ تعد هذه اللقاءات نافذة يطل منها محبو استكشاف الفضاء، على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي.

وسينظم الاتصال المرئي مع رائد الفضاء سلطان النيادي، في جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، ابتداءً من الساعة 2:00 ظهراً.