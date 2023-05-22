سارة الأميري: التزامنا قوي بتعزيز التعاون الفضائي العربي

أبوظبي(الاتحاد)

تقدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية على مهمتها التاريخية لإرسال رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، لتنضم إلى دولة الإمارات ويكونا معاً في مقدمة الدول العربية التي نجحت في تطوير كوادرها من رواد الفضاء نحو خطوة تعكس قدرات المنطقة في تحقيق المزيد من النجاحات بتضافر جميع الجهود.

وقالت «نحن فخورون برؤية ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، ورائد الفضاء علي القرني، يأخذان هذه الخطوة الهامة نحو استكشاف الفضاء وبناء مستقبل التقدم العلمي والمستدام لهذا المجال الحيوي»، مؤكدة أن إنجازهما يمثل إلهاماً للشباب العربي، ورمزاً للتعاون الإقليمي والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها العالم العربي، مضيفة «نؤكد دعمنا والتزامنا القوي بتعزيز التعاون العربي في مجال الفضاء وتطوير قدراتنا المشتركة في هذا المجال الحيوي، ومتفائلون بمستقبل مشرق يجمعنا جميعًا في رحلتنا المشتركة لاستكشاف الفضاء وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في المنطقة العربية».

من ناحيته قال سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «نبارك للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً على إنجازها التاريخي الكبير بإرسال رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، والذي يشكل انطلاقة قوية وواثقة في مسار التطور العلمي والتكنولوجي للإنسانية، حيث تجتمع في محطة الفضاء الدولية، أيادٍ مختلفة وعقول مبدعة لتؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك وتبادل الخبرات لقيادة مسيرة التقدم وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة»، مؤكدا «نحن على يقين أنَّ هذه الرحلة ستشكل البداية لمرحلة جديدة للمملكة العربية السعودية في قطاع الفضاء وعلومه».

وأضاف «عندما تتحد القوى وتتعاون الأمم يتحقق المستحيل، حيث رأينا على مدار السنوات، النتائج الملهمة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول في تحقيق المزيد من الإنجازات الفضائية والعلمية للبشرية، فلنستثمر في بناء شراكات قوية وفعّالة لتكون مفتاح النجاح في هذا القطاع الرائد، والاستكشاف العلمي، وصناعة مستقبل واعد للفضاء على صعيد المنطقة».

وتابع، «لنجعل من هذا الإنجاز خطوة نحو تعاون أكبر من التعلم المشترك والتبادل المعرفي، ودعم برامج التدريب والبحوث العلمية المشتركة، لنسهم في تنمية جيل جديد من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء المتحمسين، إلى جانب الاستفادة من الفضاء في تعزيز التفاعل المثمر بين الدول».