150 شاباً يطوّرون 300 فكرة لإدارة مخلفات الطعام

الشارقة (وام)

قدَّم 150 شاباً أكثر من 300 فكرة وحل مستدام لإدارة النفايات الغذائية خلال فعاليات برنامج «هاكاثون الاستدامة» الذي نظَّمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بالشراكة مع «بيئة للتعليم» التابعة لمجموعة بيئة والتي تهدف لتحفيز أعمال الاستدامة من خلال برامج التعليم والتدريب المهني والتوعية بدعم من «صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات» وذلك خلال الفترة من 19 حتى 21 مايو الحالي.

تم تنظيم الحدث في إطار عام الاستدامة 2023 قبيل استضافة الدولة لـ«مؤتمر الأطراف - قمة المناخ COP28» في نوفمبر المقبل.

وركز الحدث على استكشاف حلول الاستدامة في إدارة النفايات الغذائية التي اختارتها «بيئة للتعليم» ودفع رواد الأعمال الشباب المشاركين لتطوير حلول إبداعية مبتكرة في إطار الهدف العام الذي يسعى لتعزيز روح المسؤولية وتمكين العقول الشابة من المساهمة في عالم أكثر استدامة.

وفازت أربعة من الفرق العشرة التي تأهلت للتصفيات النهائية في هذا البرنامج المكثّف وتمكنت من مقابلة الخبراء والحصول على الإرشاد والتوجيه وتطوير نماذج وتقديم مشاريعها للقادة الصناعة.

وحصل، تقسيم، على المركز الأول خلال فعاليات، هاكاثون الاستدامة، بعد أن نال استحسان لجنة التحكيم لدوره المحوري في الحد من النفايات فهو أكثر من مجرد تطبيق مبتكر لإدارة النفايات حيث يهدف إلى إحداث تحول جذري في طريقة تعامل البشر مع النفايات وحماية البيئة إذ حوّل نموذج برنامج، تقسيم، إدارة النفايات إلى تجربة تفاعلية مجدية وفي الوقت ذاته وفر المصادر التعليمية للمستخدمين الذين يمكنهم تتبع أدائهم وتقدمهم من خلال لوحة البيانات التي تم تصميمها بوساطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما يتيح لهم رصد ومتابعة وتوجيه جهودهم في إدارة النفايات.

وحصد، دايما، المركز الثاني وهو برنامج زراعي رائد يقدم للمزارعين نظاماً مستداماً أتوماتيكياً متطوراً وهو، بيت أخضر بلاستيكي، مؤلف من طبقتين حيث يتم تثبيت أجهزة استشعار ذكية تقوم بضبط درجة الحرارة والرطوبة ومستوى الضوء وتركيز ثاني أكسيد الكربون وتقوم بإرسال تنبيهات إلى المزارع عند حدوث أي خلل أو مشكلة ويسهم هذا الحل الفريد في توفير المساحة والطاقة والمياه وفي زيادة إنتاجية المحاصيل مقارنة بالزراعة التقليدية.

وجاءت، إيكو-كرم، في المركز الثالث وهي منصة خدمات إلكترونية تركِّز على التخفيف من النفايات الغذائية في المناسبات الجماعية الكبرى ومن خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المبنية على بيانات الاستهلاك الفعلي تستخدم المنصة، حاسبة النفايات الغذائية، لتحليل وتقدير كمية نفايات الطعام خلال الفعاليات الجماعية ومن خلال تقديم توقعات دقيقة للطلب على الطعام والكميات المستهلكة منه تساعد المنصة منظمي الفعاليات على طلب وإدارة الكميات المناسبة من الطعام بشكل فعّال بهدف تقديم منهج مستدام لخدمات الطعام المقدَّمة لمجموعات كبيرة من الضيوف والتخفيف من أثر النفايات الناتجة عن بقايا الطعام على البيئة.

وكان المركز الرابع من نصيب، زيرو-آي تي، وهي منصة متخصِّصة بإدارة النفايات الغذائية تساعد البقالات الصغيرة والمتوسطة على بيع المواد التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء للمستهلكين بأسعار مخفّضة مما يخفف من النفايات الغذائية الناتجة عن تخلص أصحاب البقالات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وقدّم مركز، شراع، دعماً شاملاً للفائزين في البرنامج من خلال انتسابهم لبرامج متخصصة في الإرشاد والتوجيه للتحقّق من صحة الأفكار المطروحة وقابليتها للتنفيذ إلى جانب إتاحة انضمامهم إلى برامج حاضنات الأعمال الصيفية ومبادرات بناء المجتمع التي تساعد الفائزين على تصميم وتطبيق حلولهم المبتكرة وإطلاق مشاريعهم الناجحة.

توجهات مبتكرة

قالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: شكَّل هاكاثون الاستدامة شهادة على التوجهات المبتكرة التي قدَّمها الشباب الموهوبون موفراً لهم قاعدة راسخة لمناقشة الاستدامة، القضية المتجذِّرة في ثقافتنا وبشكل خاص في هذا العام الذي نستعد فيه لاستضافة «مؤتمر الأطراف» COP28 وقيادة جهود العالم للتغلب على التحديات العالمية حيث ندرك في شراع أن الشباب يمتلكون القدرة على تقديم الحلول المبتكرة وإحداث التغيير الإيجابي المنشود ومن خلال إشراك العقول الشابة وتمكينها من التفاعل مع المبادرات ذات الأثر مثل هاكاثون الاستدامة بالتعاون مع شركائنا صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات وبيئة للتعليم التابعة لمجموعة بيئة نضمن تعزيز مكانة هذا الجيل من الشباب كمساهمين بارزين في أجندة دولتنا للاستدامة.