الطقس صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني عند الساعة 02:48، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 09:38 والجزر الثاني عند الساعة 20:28، في الوقت الذي توقع فيه أن يكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً.