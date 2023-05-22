«الصحة» تستثني 8 مواد طبية من التسجيل بمنصة «تطمين»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، القرار رقم 89 لسنة 2023، بشأن المنتجات الطبية والمنشآت الصحية المستثناة من التسجيل في منصة تتبع ورصد الأدوية «تطمين»، وهي المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها في المنطقة لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية بهدف تحصين وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد لمرافق الرعاية الصحية بالدولة.

وحددت الوزارة 8 مواد طبية تستثنى من التسجيل في النظام الإلكتروني للتبع ورصد الأدوية «تطمين»، وتضم محاليل التغذية الوريدية والأدوية المشعة وأدوية التصوير التشخيصية بأنواعها.

كما تشمل الدم ومنتجات الدم ومشتقاته والغازات الطبية والمنتجات الطبية ذات الطلب المحدود والنادر، وكذلك المنتجات الطبية التركيبية التي يتم إعدادها داخل الدولة في الصيدليات التركيبية المرخصة، بالإضافة إلى أي منتج آخر توافق إدارة الدواء بالوزارة على مبرراته حسب القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2021 بشأن تتبع المنتجات الدوائية.

وأشار القرار، إلى استثناء 5 أنواع من الجهات من التسجيل في النظام الإلكتروني لتتبع ورصد الأدوية «تطمين، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2021.

وتتمثل هذه الجهات المستثناة، في المراكز التشخيصية (المختبرات ومراكز التصوير الطبي) والمراكز التأهيلية عدا مراكز التأهيل من الإدمان ومن الأمراض النفسية، والعيادات المدرسية.

كما يندرج تحت هذا الاستثناء المراكز الصحية والعيادات التي تقوم بتداول الأدوية (صرفاً أو تعاملاً)، بالإضافة إلى الوحدات الفرعية للإسعاف الطبي.

وأجاز القرار لقطاع التنظيم الصحي بالوزارة مد مهلة توفيق الأوضاع المحددة بالمادة رقم 6 من القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2021 للمدة التي يراها مناسبة للتمكين من توفيق الأوضاع، كما يجوز له الاستثناء من تطبيق القرار المذكور إذا وجدت مبررات لذلك.

واطلق رسميا منصة «تطمين»، في شهر فبراير من العام الجاري (2023)، وهي منصة لتتبع الأدوية باستخدام التسلسل بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتسهم «تطمين» في تتبع الأدوية من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى مرحلة الاستخدام من جانب المرضى، وفي رفع كفاءة الخدمات الصحية والذكية بالوزارة والتعامل بكفاءة مع المنتجات الطبية المغشوشة أو منتهية الصلاحية وغير المصرح بها.

وتطبق « تطمين» على أكثر من 6000 منتج دوائي مسجل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحيث تكون المنتجات الدوائية، هي البداية، بينما تتبع المعدات الطبية ووحدات الدم في مرحلة لاحقة.

وتختص منصة «تطمين» بتتبع الأدوية منذ لحظة وصولها إلى النقاط الجمركية في الدولة، أو من لحظة إطلاقها في السوق المحلي للأدوية المصنعة محلياً، حتى وصولها إلى المستخدمين من المرضى دون تسجيل بياناتهم. وتتضمن منصة «تطمين» تطبيق ميزة التتبع حتى بعد حصول المريض على الأدوية واستخدامه للكشف عن أي آثار جانبية في مرحلة لاحقة، حيث سيكون نظام التتبع الإلكتروني في المنصة قابل للتطوير باستمرار.

وتماشى ذلك مع الخطط الصحية الوطنية لبناء أنظمة عالية الجودة في الأمن الدوائي مستندة إلى المعايير الدولية، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمبتكر عالمي معترف به في مجال سلامة التوريد.

ويوفر «نظام التتبع الذكي» لمنصة«تطمين»، مجموعة من التقارير التفاعلية التي تسمح للمفتشين بتتبع مصدر إدخال هذه الأدوية في سلسلة التوريد في الدولة.

وتقوم المنصة الذكية بتعيين كل منتج برقم تسلسلي، وفقاً لمعايير GS1، بناءً على كود شريطي ثنائي الأبعاد DataMatrix ومعلومات يمكن قراءتها، ويمكن تتبع الوحدات من خلال سلسلة التوريد بأكملها، من الإنتاج عبر شركاء سلسلة التوريد.