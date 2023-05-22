المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي ينطلق في دبي الشهر المقبل

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي في مركز التجارة العالمي بدبي، خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2023، ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء في مجال العلاج الطبيعي من جميع أنحاء ‏العالم لعرض أحدث التقنيات في مجال العلاج الطبيعي..‏

من المتوقع أن يستضيف المؤتمر أكثر من 2000 مشارك من 110 دول مشاركة من كبار المتخصصين في مجال العلاج الطبيعي كما يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 130 جلسة علمية كما وصل عدد الأوراق العلمية المقدمة 1728 تم قبول 1245 منها.

‎ ‎وتستمر أعمال المؤتمر على مدار ثلاثة أيام ويجمع خبراء من كافة أنحاء العالم لمناقشة أحدث ‏الدراسات والبراهين الطبية القائمة على الأدلة في تخصص العلاج الطبيعي وغيرها من المواضيع المختلفة والمستحدثة في هذه ‏المجالات.

وذكرت نعيمة صالح رئيسة جمعية الإمارات للعلاج الطبيعي «تم تأسيس منظمة العلاج الطبيعي في عام 1951 من قبل 11 دولة تضم 20.000 عضو، وعدد المنظمات الأعضاء في الوقت الحالي 127 يضمون 650000 اختصاصي علاج طبيعي في جميع أنحاء العالم، ويعقد المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي كل عامين، كما يعقد الاجتماع العام للجمعية كل 4 سنوات، وتعقد هذه النسخة من المؤتمر لأول مرة في الشرق الأوسط والوطن العربي بإمارة دبي، كما يصاحب المؤتمر معرض طبي وتأهيلي.

وأضافت «سيسبق المؤتمر أيضًا الاجتماع العام العالمي للعلاج الطبيعي، وهو اجتماع رئيسي يحضره قادة المنظمات الأعضاء فيه لانتخاب الرئيس الجديد، سيعقد الاجتماع في 30 و31 مايو 2023 في فندق كونراد.»

من ناحيته قال الدكتور دالينكينج رئيس اللجنة العلمية لشعبة العلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية وعضو لجنة البرنامج العلمي للمؤتمر أن البرنامج العلمي للمؤتمر ثري ويحتوي على 130 محاضرة، و17 ندوة مركزة سيقدمها متحدثون متميزون، بالإضافة إلى 800 ملصق. يناقش المؤتمر أحدث المستجدات في مجال العلاج الطبيعي، حيث سيتم تناول موضوعات علمية في أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، أمراض القلب والجهاز التنفسي، صحة المرأة والحوض، طب الأطفال، طب الأعصاب، قضايا الصحة العالمية والتقدم في التعليم والتخصص، الذكاء الاصطناعي في العلاج الطبيعي، دور العلاج الطبيعي وإعادة تأهيل المريض بعد الإصابة بفيروس كوفيد -19

وأضاف «هناك أيضاً 14 حلقة نقاش تتناول قضية الصحة العامة ودور العلاج الطبيعي، الممارسة الرقمية في العلاج الطبيعي، ترجمة المعرفة من البحوث وممارسة قاعدة الأدلة في العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في إصابة الحبل الشوكي».

من جانبه قال عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أن الجائزة ‏تحرص على دعم كافة الفعاليات التي توفر مثل هذه الفرص للقاء الخبراء من جميع أنحاء العالم ‏وتبادل ومشاركة الابتكارات والأفكار مع الحضور لتعزيز البحث العلمي ودعم التعليم الطبي ‏المستمر.

جدير بالذكر أن ستتضمن فعاليات المؤتمر تقديم 4 جوائز وهم: جائزة ميلدريد ايلسون، جائزة الخدمات الدولية، جائزة الخدمات الإنسانية، وجائزة الريادة في إعادة التأهيل.