مختبرات «بلدية الشارقة» على لائحة الاعتماد الدولي

الشارقة (وام)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن حصول مختبراتها المركزية على الاعتماد الدولي لنظام الجودة الفنية في التحليل من هيئة الاعتماد البريطانية «اليوكاس» للمرة الـ 24 على التوالي، بعد إنجاز كافة أعمال التدقيق السنوي على الجودة الفنية لمختبر الأغذية ومختبر البيئة والمواد الاستهلاكية ومختبر مواد البناء، حيث تواصل البلدية نجاحها في تجديد هذه الاعتماد نظير ما تقدمه من خدمات ودقة في التحليل باستخدام أجهزة متطورة تتجدد باستمرار، بإشراف كادر فني وإداري من أصحاب الخبرة والكفاءة.

وأكدت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، أن فريق التدقيق أنجز كافة الأعمال على مدار ثلاثة أيام تم خلالها زيارة مختبرات البلدية والاطلاع على نظام الجودة الفنية لمختبر الأغذية ومختبر البيئة والمواد الاستهلاكية ومختبر مواد البناء في مجال التحاليل المخبرية للمنتجات الغذائية والمياه والمخلفات البيئية وفحوصات البنية التحتية والخرسانة ومواد البناء، ليتم بعدها تجديد الاعتماد الدولي هذه المختبرات للعام 24 توالياً لتتواصل سلسلة النجاح في هذه المجال والممتدة منذ 1999 عندما حصل مختبر الأغذية على هذا الاعتماد كأول مختبر حكومي في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن مختبرات البلدية توفر نتائج دقيقة في التحليل بالاعتماد على أجهزة متطورة وحديثة وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، كما تعمل البلدية باستمرار على زيادة عدد الأجهزة ومواكبة التطور الحاصل في مجال التحليل والتدقيق وابتكار أساليب جديدة في العمل تماشياً مع الطفرة العمرانية والسكانية التي تشهدها الإمارة.

وأشارت مدير إدارة المختبرات المركزية إلى أن إجمالي العيّنات والاختبارات المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري في مختبرات البلدية بلغ 31452 عيّنة ضمن جهود البلدية المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات الصحية السليمة، وتعزيز منظومة الصحة العامة في إمارة الشارقة.