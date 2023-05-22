ورشة لتطوير مهارات مفتشي مكافحة المخدرات

دبي(الاتحاد)

نظم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالتعاون مع مركز دبي لأمن الطيران المدني التابع للإدارة العامة لأمن المطارات، ورشة حول «تطوير مهارات العاملين بأجهزة التفتيش في مجال مكافحة المخدرات»، وذلك ضمن برامج وخطط مركز حماية لتطوير مهارات وقدرات العاملين بالمراكز والمنافذ الحيوية. وشارك في الورشة 50 مفتشاً من مختلف المواقع بمطارات دبي.

وتطرقت الورشة إلى أنواع المخدرات وأشكالها وتأثيرها والآثار المترتبة على متعاطيها ومروجيها اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى عرض تجارب حديثة حول وسائل الإخفاء المختلفة، وكيفية تطوير خواص لغة الجسد لدى مفتشي الأجهزة الأمنية. وذكر العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بأن رجل الشرطة المُعاصر يحتاج لتطوير مهاراته المهنية بخبرات ميدانية ودورات تخصصية وورش عمل، ليتمكن من مواكبة الواقع المتسارع، بما يتضمنه من أفكار مبتكرة، ولهذا يسعى مركز حماية الدولي بما يملكه من رصيد علمي، لأن يُصدّر رصيده المعرفي ل للجهات الراغبة كافة بتطوير مهارات موظفيها، ومن هذا المنطلق جاءت الفكرة بعقد ورش لمجموعة من مفتشي مركز دبي لأمن الطيران المدني، سعياً لنشر ثقافته المعرفية لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

من جانبه، ذكر العقيد مهندس مروان محمد سنجل، مدير مركز أمن الطيران المدني، أن شرطة دبي حريصة على تطوير قدرات موظفيها والعاملين في قطاع أمن الطيران المدني في مطارات دبي بالشكل الذي يواكب متطلبات العصر ومتغيراته السريعة، وأن يكون الموظفون على إلمام كامل واستعداد تام بالتحديات التي تواجه عمليات التفتيش بشكل خاص، وحفظ أمن الطيران المدني بشكل عام. من ناحيته، قال العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، إن هذه الورشة تعد الثانية لسلسلة ورش تعقد بالتعاون بين مركز حماية الدولي ومركز دبي لأمن الطيران المدني، وإنهم بصدد عقد وُرش عمل لاحقة لمجموعات أخرى من المفتشين لتعم الفائدة على الجميع، ذلك أن المفتشين معنيون بأمن وحماية أحد أرقى وأكبر وأكثر المنافذ الجوية تطوراً على مستوى العالم.