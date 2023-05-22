محاكم دبي تطلق التقرير السنوي لعام 2022

دبي (وام)

أطلقت محاكم دبي التقرير السنوي لعام 2022 تحت شعار «قضاء يصنع المستقبل» ليوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنوياً، متضمناً معلومات عن المحاكم وقطاعاتها، وعن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات التي تم إنجازها.

وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي «لا جدال أبداً كما يظهر واضحاً لكل مواكب لمسيرة العمل الجاد المستمر والمتطلع إلى الريادة وفق أعلى مستويات الفكر القانوني والإداري والتقني في مسيرة محاكم دبي أنها استطاعت في وقت قصير أن تكون أيقونة القضاء العربي وهي تنافس بقوة وكأنه لا منافس لها كي تكون أيقونة القضاء العالمي، لتكون الرقم الأول، تحقيقاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، (أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول)».

وأضاف: «إننا في محاكم دبي لنفخر أننا حققنا في عام 2022 باقة متنوعة من الشراكات الداعمة للعمل القضائي مع شركاء جدد، ووسعنا نطاق شركائنا بشكل مدروس وواعٍ، كما أننا ما زلنا نبتكر ونضيف وننتقل بخدماتنا وآلياتها، لتكون متاحة في أيدي عملائنا قريبة منهم تلبي حاجاتهم بكل يسر ودقة وأمن، تلك التي كان أبرزها نظام الإشهاد الذكي، وخدمة طلب حصر الإرث الإلكتروني الذي هو باكورة عمل المحكمة الجديدة الخاصة بالتركات».

وكشف التقرير السنوي لعام 2022 عن أن محاكم دبي استطاعت تحقيق مجموعة من الإنجازات عن طريق بناء قضاء تقني متكامل يسهم وبشكل فعال في تعزيز المنظومة القضائية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع القضائي، لتحقيق عدالة نافذه تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول لرؤيتها محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وحققت المحاكم نقلة نوعية في إجراءات التقاضي بدرجاتها الثلاث، ووظفت التكنولوجيا والتقنيات المتطورة وسخرتها لخدمة الإجراءات القضائية ومتابعتها عبر مؤشرات وبطاقات أداء رقمية ترصد العمليات وتحكم الأعمال، كما شهد عام 2022 مزيداً من التقدم على أغلب مؤشرات السعادة في أروقة المحاكم، حيث كشفت استبيانات السعادة في المحاكم وصول نسبة مؤشر السعادة لدى المتعاملين (97%) ونسبة مؤشر السعادة لدى الموظفين بلغت (93%)، وبلغت نسبة سعادة الشركاء (92%).

كما سجلت محاكم دبي أداءً متفوقاً في تطبيق نظام شكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي من خلال معالجة الشكاوى، محققة نسبة 100%، وذلك من خلال التعامل الفوري مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة والرد عليها في مدة زمنية قياسية من خلال مركز الاتصال، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم من خلالها تلقي ملاحظات المتعاملين والتعرف على انطباعاتهم.

وبلغ إجمالي عدد المتفاعلين لمواقع التواصل الاجتماعي للدائرة 3 ملايين و622 ألفاً و430 متفاعلاً.

التسامح ومبدأ العدالة

تركيزاً من محاكم دبي على قيم التسامح لتحقيق مبدأ العدالة، تم توفير حلول إمكانية حل النزاعات من خلال التسويات الودية قبل الانتقال إلى الإجراءات القانونية، حيث بلغ إجمالي النزاعات المفصولة ودياً من نسبة الملفات المسجلة 98.11%، كما أظهر التقرير السنوي حصول محاكم دبي على عضوية الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، وعلى عضوية منظمة الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي التي تسهم في تطوير نشاط مأموري الضبط القضائي.