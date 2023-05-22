الثلاثاء 23 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سعود بن صقر يتقبل تعازي الشيوخ وكبار رجال الدولة بوفاة محمد بن عمر بن صقر القاسمي

سعود بن صقر يتقبل تعازي الشيوخ وكبار رجال الدولة بوفاة محمد بن عمر بن صقر القاسمي
22 مايو 2023 22:44

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي مساء اليوم، التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.
وأعرب سموهم خلال زيارتهم مجلس العزاء في مجلس الضيافة برأس الخيمة، عن خالص تعازيهم ومواساتهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان.
كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، والمواطنين.
وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، وعموم آل القواسم الكرام، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة .. الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يتقبل تعازي حاكمي عجمان وأم القيوين وأولياء العهود بوفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي
سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان محمد بن عمر بن صقر القاسمي
المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
اليوم 12:48
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
عربي ودولي
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
اليوم 12:47
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
الرياضي
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
اليوم 12:30
حلم الثلاثية يغازل جوندوجان: أود رفع لقبين آخرين
الرياضي
حلم الثلاثية يغازل جوندوجان: أود رفع لقبين آخرين
اليوم 12:21
اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة الإمارات
الرياضي
اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة الإمارات
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©