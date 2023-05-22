«قضاء أبوظبي» تبحث مع وفد نرويجي تطوير الشراكة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من مملكة النرويج، وبحثت معه سبل تطوير الشراكة وتبادل المعارف مع المؤسسات القانونية والقضائية المختصة في النرويج، بما يسهم في تقوية أواصر التعاون نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في البلدين الصديقين.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي.

إلى ذلك، تعرف الوفد الزائر خلال جولة تعريفية في المبنى الرئيسي على الإدارات والمحاكم كافة، واطلع على أقسام المحاكم والدوائر التابعة لها، والأنظمة المعمول بها، ومبادرات الدائرة في إنشاء وتخصيص محاكم متخصصة للأجانب، والتجربة الرائدة للتقاضي عن بُعد، سواء في مرحلة قيد الطلبات والدعاوى أو التحضير والمحاكمة.

كما استقبل المستشار عبد الحافظ زيدان، رئيس محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، الوفد الزائر، واطلعهم على قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي وأهدافه ونطاق تطبيقه، والخدمات التي يوفرها، وأيضاً مكتب خدمات الأجانب، وإجراءات قيد الوصايا المدنية.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على الدور المحوري لدائرة القضاء في أبوظبي في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، حيث توفر منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد الإمارة، من خلال تقديم خدمة عالمية المستوى تلبي متطلبات المراجعين، سواء داخل أو خارج الدولة من مختلف الجنسيات.

ومن جهته، أشاد الوفد، بالتطور الذي تشهده الدائرة في تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، وتبسيط الإجراءات العدلية والقضائية باستخدام التقنيات الحديثة، مؤكداً الحرص على تطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.