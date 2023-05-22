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سعود بن صقر يتقبل تعازي حاكمي عجمان وأم القيوين وأولياء العهود بوفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي

سعود بن صقر يتقبل تعازي حاكمي عجمان وأم القيوين وأولياء العهود بوفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي
22 مايو 2023 18:14

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين اليوم التعازي لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي ، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.
وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس الضيافة برأس الخيمة، عن خالص تعازيهما ومواساتهما.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان.
كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.
وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، التعازي من معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ محمد بن سلطان بن محمد القاسمي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، ومعالي محمد سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.
وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، وعموم آل القواسم الكرام.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.. الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

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المصدر: وام
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