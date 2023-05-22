محمد بن راشد: رياضة الإمارات جامعة لشبابنا ومعززة لوحدتنا

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفريق نادي شباب الأهلي الفائز بلقب دوري المحترفين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أثناء لقائي اليوم مع فريق نادي شباب الأهلي .. الفائز بلقب دوري المحترفين .. نبارك لهم فوزهم .. ونتمنى للجميع أن تبقى رياضة الإمارات جامعة لشبابنا .. ومظلة لجميع الطاقات المتميزة في بلادنا ... ومعززة لوحدتنا واتحادنا».

أثناء لقائي اليوم مع فريق نادي شباب الأهلي .. الفائز بلقب دوري المحترفين .. نبارك لهم فوزهم .. ونتمنى للجميع أن تبقى رياضة الإمارات جامعة لشبابنا .. ومظلة لجميع الطاقات المتميزة في بلادنا … ومعززة لوحدتنا واتحادنا .. pic.twitter.com/i6mNAwgCJr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 22, 2023