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الرياضي

محمد بن راشد: رياضة الإمارات جامعة لشبابنا ومعززة لوحدتنا

محمد بن راشد خلال اللقاء
22 مايو 2023 17:34

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفريق نادي شباب الأهلي الفائز بلقب دوري المحترفين.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أثناء لقائي اليوم مع فريق نادي شباب الأهلي .. الفائز بلقب دوري المحترفين .. نبارك لهم فوزهم .. ونتمنى للجميع أن تبقى رياضة الإمارات جامعة لشبابنا .. ومظلة لجميع الطاقات المتميزة في بلادنا ... ومعززة لوحدتنا واتحادنا».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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