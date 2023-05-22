رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء أستراليا بحثا خلاله علاقات التعاون

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وأستراليا وإمكانيات دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز مصالحهما المشتركة.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي تعزيز العمل المشترك بين دولة الإمارات وأستراليا لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية البناءة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في ترسيخ العلاقات المتنامية المتينة التي تجمع البلدين. وتناول الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة قضية التغير المناخي ودور دولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في جهود التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاستها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب 28» المزمع إقامته قبل نهاية العام.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في إجلاء الرعايا الأستراليين من السودان وأفغانستان، ضمن جهودها الإنسانية في إجلاء العالقين من الدول الصديقة، مشيداً بالكفاءة التي أبدتها مختلف الجهات المعنية في الدولة والتسهيلات التي قدمتها لتأمين سلامتهم ونقلهم.