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بيان بشأن تغيير مسمى «وزارة الخارجية والتعاون الدولي» إلى «وزارة الخارجية»

بيان بشأن تغيير مسمى «وزارة الخارجية والتعاون الدولي» إلى «وزارة الخارجية»
22 مايو 2023 16:25

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تغيير مسمّاها الرسمي إلى "وزارة الخارجية"، بموجب القانون الاتحادي (3) لعام 2023 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي. 
ويتضمن القانون استبدال عبارة (وزارة الخارجية والتعاون الدولي) بعبارة (وزارة الخارجية)، وعبارة (وزير الخارجية والتعاون الدولي) بعبارة (وزير الخارجية)، وذلك أينما وردتا في عنوان أو نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي أي تشريع آخر.

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