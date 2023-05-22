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ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد يعزيان في وفاة عبدالعزيز المدفع

ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد يعزيان في وفاة عبدالعزيز المدفع
22 مايو 2023 15:49

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالعزيز حمد عبدالرحمن المدفع وذلك في مجلس ضاحية واسط في الشارقة.

وأعرب سموهما عن صادق مواساتهما لأسرة و ذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته الكريمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للمواني والجمارك والمناطق الحرة والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن سلطان بن محمد القاسمي والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات.

المصدر: وام
ولي عهد الشارقة
الشارقة
سلطان بن أحمد
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