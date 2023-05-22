بدور القاسمي تفوز بجائزة إقليمية لمبادراتها الإبداعية

فازت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ورائدة مجموعة واسعة من المبادرات الرامية إلى تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم بجائزة مجلة "فاست كومباني الشرق الأوسط" للأشخاص الأكثر ابتكاراً في مجال الأعمال لعام 2023 عن فئة "صناعة التغيير الايجابي للمجتمعات" وذلك تقديراً لإنجازاتها البارزة وذات الأثر المستدام على الأفراد والمجتمعات.

وبمناسبة تسلّمها الجائزة في حفل أقيم مساء أمس بدبي قالت الشيخة بدور القاسمي "أشكر القائمين على الجائزة لمبادرتهم بهذا التقدير وبالنسبة لي الإبداع يعني أنك صنعت شيئاً لم يكن موجوداً من قبل وإذا كنت قد فعلت ذلك بطريقة توفر حلولاً للتحديات فأنا سعيدة بذلك وأذكر أن ستيف جوبز قال مرة إنه لا يستطيع تغيير العالم إلا أولئك الذي يؤمنون حقاً بأنهم يستطيعون وهذا صحيح فأنت بحاجة إلى التفكير بشكل مختلف لإحداث فرق وهذا شيء أعتقد أن جميع المرشحين للجائزة يشتركون فيه".

وتعد هذه الجائزة المرموقة التي تحتفي بمختلف أشكال الإبداع بمثابة تكريم لمسيرة الشيخة بدور القاسمي في إطلاق المشاريع المبتكرة وقيادة سلسلة من المبادرات من أجل صالح أفراد المجتمع مع التركيز على توفير المعرفة والثقافة.