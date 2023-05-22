الثلاثاء 23 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"مدني أبوظبي" تسيطر على حريق في منزل بأبوظبي وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين

"مدني أبوظبي" تسيطر على حريق في منزل بأبوظبي وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين
22 مايو 2023 15:03

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تعاملت مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث حريق في منزل في منطقة معزز، حيث توجهت الفرق المختصة على الفور إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات الإنقاذ والإخلاء، ومكافحة الحريق والاسعاف.

وقد أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص، وإصابتين خطيرتين، و5 إصابات متوسطة. وتتقدم هيئة أبوظبي للدفاع المدني بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلة العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: الإمارات تحرص على التعاون مع ماليزيا في جميع المجالات
«بيئة أبوظبي» تسجل تجول 710 رؤوس من المها الأفريقي في تشاد

ولفتت الهيئة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة.

وحثّت الجهات المختصة الجمهور الكريم على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنُّب نشر أو تداول الشائعات بشأن الحادث.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
حريق
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
اليوم 12:48
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
عربي ودولي
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
اليوم 12:47
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
الرياضي
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
اليوم 12:30
حلم الثلاثية يغازل جوندوجان: أود رفع لقبين آخرين
الرياضي
حلم الثلاثية يغازل جوندوجان: أود رفع لقبين آخرين
اليوم 12:21
اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة الإمارات
الرياضي
اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة الإمارات
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©