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"التربية" تعتمد نظاماً للمواد الاختيارية لطلبة الـ11 و12

توضيح من وزارة التربية والتعليم بشأن المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق
22 مايو 2023 14:02

اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً يتم بموجبه البدء بتطبيق نظام المواد الاختيارية على طلبة الصفين الحادي والثاني عشر ضمن مساري التعليم العام والمتقدم في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

ويمنح النظام الجديد الطلبة الفرصة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية من خلال إتاحة الفرصة لهم لاختيار المواد التي يرغبون بدراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمي.

وكشفت الوزارة أن القرار الجديد سيطبق على طلبة الصف الحادي عشر في العام الدراسي 2023-2024 على أن يتم تطبيقه على طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر بداية من العام الدراسي 2024-2025.

وتعليقاً على ذلك، أفاد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بأن القرار الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وفق أفضل المعايير العالمية لتكون أكثر كفاءة وفاعلية، حيث سيوفر نظام المواد الاختيارية خيارات دراسية تراعي القدرات الفردية للطلبة وتمنحهم الفرصة لتنمية معارفهم ومهاراتهم الفردية بما يساهم في إعدادهم للاختصاصات الجامعية التي يطمحون لدراستها في مرحلة التعليم العالي. وأشار معاليه إلى أن النظام الجديد سيتيح الفرصة للمدارس لتوفير إرشاد أكاديمي أكثر فاعلية، وإطلاق برامج أكاديمية أو مهارية تناسب احتياجات الطلبة.

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وقال معالي الدكتور الفلاسي: "سيساهم نظام المواد الاختيارية في تطوير المنظومة التعليمية في الدولة لتتناسب مع ميول وإمكانات الطلبة، بما يمكنهم من التفوق في رحلتهم الأكاديمية، ومن التميز والنجاح في مسيرتهم العملية، حيث سيعزز النظام الجديد مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في العملية التعليمية للارتقاء بجودتها وريادتها. وستقوم الوزارة بإجراء عمليات تقييم دورية ومتابعة تطبيق النظام الجديد مع كافة المدارس والجهات ذات العلاقة بهدف تطوير النظام وتحسين مخرجاته."

ووفقاً لنظام المواد الاختيارية يتعين على طلبة الصف الحادي عشر في العام الدراسي 2023-2024 وطلبة الصفين الحادي والثاني عشر بداية من العام الأكاديمي 2024-2025 ضمن مساري العام والمتقدم الالتزام بدراسة ست مواد أكاديمية إلزامية وهي: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية/التربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتربية البدنية والصحية؛ على أن يتم تقسيم باقي المواد إلى مجموعتي مواد اختيارية تشمل الأولى ثلاث مواد علمية هي الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء، فيما تضم مجموعة المواد الاختيارية الثانية ثلاث مواد متنوعة هي الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والعلوم الصحية، والفنون.

وأكدت الوزارة في إعلانها أن نظام المواد الاختيارية سيحافظ على نواتج التعلم المستهدفة على حسب متطلبات منهاج وزارة التربية والتعليم، بحيث يتمكن الطالب من اختيار الخطة الدراسية التي تناسب اهتمامه ومستوى التحصيل العلمي لديه وخياراته في مرحلة التعليم العالي، وبالتالي سيختلف مجموع المواد والحصص لكل طالب بناء على الخطة الدراسية التي يختارها. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة التربية والتعليم
طلبة الثاني عشر
المواد الدراسية
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