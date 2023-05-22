أمطار متفاوتة الغزارة على الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

واصلت الأمطارمتفاوتة الغزارة هطولها، لليوم الثالث على التوالي على أبوظبي ومختلف مناطق الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر مضطرب الموج أحياناً، خاصة مع السحب، وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

والطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية، التي يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والداخلية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً وسرعتها تصل إلى 45 كم، والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة حالة جوية بدأت الجمعة الماضي وتنتهي اليوم، تتأثر فيها الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب، يصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق مع فرصة سقوط أمطار على فترات، ونتيجة لوجود الجبال شرقاً وارتفاع في درجات الحرارة السطحية نهاراً تتكون بعض السحب الركامية الممطرة.

ويكون الطقس خلال هذه الفترة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى40كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.