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منتدى أبوظبي للسلم يعقد ملتقاه العاشر ديسمبر المقبل

منتدى أبوظبي للسلم يعقد ملتقاه العاشر
22 مايو 2023 13:20

يعقد منتدى أبوظبي للسلم ملتقاه العاشر في العاصمة أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل.
أعلن ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مجلس أمناء "منتدى أبوظبي للسلم" في العاصمة أبوظبي، على مدى يومين واختتم أمس، برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس المنتدى وبحضور أمين عام المنتدى وأعضاء المجلس من مختلف دول أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وأشاد معالي العلامة عبدالله بن بيه - خلال الاجتماع - بالرعاية الكريمة من قبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لبرامج منتدى أبوظبي للسلم والدعم الكريم المستمر الذي تقدمه الدولة لأعماله.

ورحب معاليه بالمشاركين في الاجتماع، مثنياً على الجهود التي يقومون بها كل في مجاله في نشر قيم السلم والتسامح في العالم.

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمناء يأتي للتفكير والتباحث حول ترتيبات المنتدى المقبل، والذي سيكون الملتقى العاشر لمنتدى أبوظبي للسلم، مبرزاً رمزية ملتقى هذا العام، من حيث كونه فرصة للتوثيق، والتذكير بإنجازات المنتدى في العقد الماضي، وإسهاماته المشهودة في السلم العالمي ومبادراته الرائدة في مختلف الميادين، ومناسبة للتباحث حول مستقبل السلام العالمي، وطرق استدامته.

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وأضاف أن عنوان الملتقى القادم ينبغي أن يكون امتدادا لما بدأه المنتدى واستثماراً لتراكم نتائج عمله منذ تأسيسه سنة 2014، ومواصلة لرسالته وسعيه لأن يوفر فَضاء للعلماء والباحثين لنشر رسالة السلم والتعاون على الخير والإسهام الإيجابي في تصحيح المفاهيم، باعتماد المنهجية العلمية الصحيحة والرَّصينة.

واستمع المجلس إلى مداخلات من الأعضاء تضمنت مقترحات وأفكاراً حول عنوان ومحاور الملتقى المقبل، وطرح المتداخلون العديد من الموضوعات المهمة وذات الصلة بتعزيز السلم ونشر قيم التسامح والتعايش، وتمت إحالة المقترحات إلى اللجنة العلمية في المنتدى للعمل على بلورتها وتطويرها، وقدمت اللجنة إحاطة حولها للمجلس في جلسة الاجتماع الختامية.

من جهتهم أشاد المشاركون بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز السلم والتسامح والتعايش.

المصدر: وام
التعايش السلمي
أبوظبي
منتدى تعزيز السلم
عبدالله بن زايد
عبدالله بن بيه
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