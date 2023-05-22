النيادي: ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنباً إلى جنب في الفضاء 🇸🇦🇦🇪

قال سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي عبر تويتر:"متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي.. ساعات ونلتقي هنا..

ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء 🇸🇦🇦🇪

توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله .."

وأطلقت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد ، الرحلة العلمية المتجهة إلى الفضاء وعلى متنها أول رائدي فضاء سعوديين "ريانة برناوي" و "علي القرني" من محطة الفضاء الدولية (ISS) بمدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا الأميركية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المهمة تهدف إلى إجراء تجارب علمية وبحثية رائدة تسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وإبراز دور مراكز الأبحاث السعودية وتأكيد جهودها الحثيثة في إحداث تأثير علمي في هذا المجال.