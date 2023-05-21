سلطان بن أحمد يشهد حفل «إتقان»

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل نتائج برنامج «إتقان» لقياس جودة وفاعلية ومراجعة الأداء بالمدارس الخاصة، الذي نظمته هيئة الشارقة للتعليم الخاص للإعلان عن مخرجات البرنامج، وتكريم المدارس المتميزة للعام الدراسي 2022-2023، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم المدارس التي ارتقت بمعايير الأداء وتحصلت على أول تقييمين لبرنامج «إتقان» وهما: متميز وجيد جداً، إلى جانب تلك التي ارتفعت بمعدل مستويين في تصنيفها عن العام الماضي، والتي تحصلت على تصنيف جيد جداً في اللغة العربية، كما تفضل سموه بتدشين علامة الجودة والتميز في برنامج «إتقان».

وألقت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كلمة تناولت فيها الجهود الكبيرة والرعاية المتميزة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكل مبادرات الهيئة وبرامجها.

واستعرض علي أحمد الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، خلال كلمته، إحصائيات البرنامج وعمل لجانه المختلفة خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس للعام الدراسي الحالي، موضحاً أن المشاركة شملت 110 مدارس تدرس عشرة مناهج دراسية، وتضم أكثر من 181 ألف طالب وطالبة.

وأعلن عن نتائج برنامج «إتقان»، قائلا: «إن 54 مدرسة من أصل الـ110 حققت تقدماً وتعليماً جيداً أو أفضل، وما نسبته 49% من المدارس الخاصة تقدم تعليماً جيداً أو أفضل لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وحصلت مدرسة واحدة على تقييم متميز و9 مدارس على جيد جداً و44 مدرسة على مستوى جيد، و53 مدرسة على مستوى مقبول، وحصلت 3 مدارس على مستوى ضعيف، ولم تحصل أي مدرسة على مستوى ضعيف جداً. وأن نسبة 61% من طلبة المدارس الخاصة في الإمارة يتلقون تعليماً جيداً أو أفضل، أي ما يقارب 110 آلاف طالب وطالبة».

مقارنة

قدم الحوسني مقارنة لنتائج البرنامج ما بين الدورة السابقة والحالية، موضحا تحسن أداء 68% من المدارس بالمقارنة بين الدورتين، حيث كانت نسبة 91% من المدارس في الدورة السابقة تقدم تعليماً مقبولاً، وضعيفاً، وضعيفاً جداً، حيث كانت 94 مدرسة قد حصلت على مستويات متدنية من أصل 102 مدرسة خضعت للتقييم في حينها، بينما في الدورة الحالية فنسبة 97% من المدارس تقدم تعليماً مقبولاً أو أفضل، و49% تقدم تعليماً جيداً أو أفضل، في هذا العام. كما ارتفع عدد المدارس التي تقدم تعليماً جيداً أو أفضل، من 8 مدارس فقط في الدورة السابقة إلى 53 مدرسة هذا العام، وفي الوقت نفسه انخفض عدد المدارس التي تقدم تعليما مقبولا فما دون، من 94 مدرسة في الدورة السابقة، إلى 56 مدرسة في هذا العام. وكانت نسبة 8% في الدورة السابقة فقط تقدم تعليماً جيداً أو أفضل، وقد ارتفعت لتصل إلى 49%. كما وتحسن أداء جميع المدارس الضعيفة أو الضعيفة جداً، وعددها 26 مدرسة، و5 مدارس منها قفزت مستويين اثنين دفعة واحدة. وعلى مستوى الطلبة، فقد ارتفع عدد الطلبة الذين يتلقون تعليماً جيداً أو أفضل، من 25.000 إلى ما يقارب 111.000 طالب وطالبة، كما انخفض عدد الطلبة الذي يتلقون تعليماً مقبولاً أو أقل، من قرابة 146.000 إلى 70.000 طالب وطالبة. كما كشفت نتائج الدراسة الخاصة بالبرنامج عن تحسن تحصيل الطلبة في جميع المواد الدراسية. وأثنى الحوسني على المشاركة الجادة والمسؤولة من أولياء الأمور في استبيان الهيئة.