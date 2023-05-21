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غباش يترأس وفد «الوطني» إلى روسيا الاتحادية

غباش يترأس وفد «الوطني» إلى روسيا الاتحادية
22 مايو 2023 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد الفيدرالي ومجلس الدوما الروسي.  ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من: مروان عبيد المهيري، وضرار بالهول الفلاسي، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.  ومن المقرر أن يعقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال زيارة روسيا الاتحادية، جلستي مباحثات مع رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي ورئيس مجلس الدوما، كما سيلتقي رئيس المجلس التشريعي لمدينة سانت بطرسبرغ، وسيشارك معاليه كضيف شرف في الدورة العاشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة الذي يحمل عنوان «علم البيئة حق وليس امتيازاً»، حيث سيتم إبراز جهود دولة الإمارات في دعم التغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة، ولا سيما من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي خلال نوفمبر من العام الجاري.

صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
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