انطلاق ملتقى «الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال» غداً

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن عن تنظيمه، غداً الثلاثاء، ملتقى «الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال»، بالتعاون مع أكثر من 100 حاضنة أعمال في كافة إمارات الدولة، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وكافة المسؤولين عن حاضنات الأعمال الإماراتية، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن وعدد كبير من شباب الإمارات أصحاب التجارب الناجحة في مجال العمل الخاص، وذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتمكين الشباب الإماراتي من القطاع الخاص ودعم قدراتهم على الابتكار والإبداع وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، فيما يتعلق بريادة الأعمال.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن الملتقى يركز على بناء وإطلاق شبكة متكاملة تربط كافة حاضنات الإماراتية، وتسمح بتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب، كما تحفز الجميع على التكامل فيما بينهم لتقليل معدلات الخطورة التي تكتنف مجال العمل الخاص، مؤكداً أن صندوق الوطن سوف يقوم بإنشاء هذه الشبكة بالتعاون مع مختلف الحاضنات على مستوى الدولة، كما سيقوم بتقديم كافة صور الدعم لها ولمن ترعاهم من شباب الإمارات.