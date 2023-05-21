بدور القاسمي تدعو إلى تسهيل وصول المرأة إلى مواقع القيادة

دبي(الاتحاد)

دعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة «الجامعة الأميركية في الشارقة» ورئيسة «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، قادة الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا إلى أن يكونوا أكثر تنوعاً وشمولاً من خلال مراعاة احتياجات المرأة في التفكير المؤسسي واتخاذ القرارات بشأنها منذ البداية.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعالية «المرأة العربية في مجال التكنولوجيا»، التي نظَّمتها مجلة «وايرد» في دبي احتفاءً بالذكرى الثالثة لتأسيسها، حيث شددت فيها الشيخة بدور القاسمي على ضرورة أن تتعلّم البشرية من أخطائها وتتقدّم بطريقة تضمن تحقيق الشمول والتنوع. واستحضرت حكاية ظهور الوسائد الهوائية في وسائل النقل لأول مرة، حيث أدت في ذلك الحين إلى ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بين النساء والأطفال عند وقوع الحوادث، بسبب إهمال الفروقات الجسدية واختلاف أمكنة مقاعد المركبات أثناء اختبارات السلامة، وأوضحت أن هذا الدرس التاريخي يثبت الأضرار الكبيرة من التقدّم والتطور الذي لا يمكن إلا أن يكون شاملاً للجميع، ويراعي الاختلافات الطبيعية بين الجنسين والفئات العمرية. وأكدت الشيخة بدور القاسمي أنه رغم هذه النجاحات، تتلقى الشركات الناشئة التي تقودها النساء في الشرق الأوسط 2% فقط من نسبة تمويل أصحاب رؤوس الأموال، كما أن 38% فقط من النساء اللواتي درسن علوم الكمبيوتر يعملن في هذا المجال، مقارنة بنسبة 53% من الرجال.

دعت الشيخة بدور القاسمي الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا إلى إزالة الحواجر التي تحول دون تعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع، من خلال النظر في احتياجاتها على مستوى صنع القرار، لأن الفرص تحقق الشمول والتنوع فقط عندما يكون الوصول إليها متاحاً للجنسين.

وطالبت رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة بتوفير أماكن عمل وثقافة مؤسسية تعزز التنوع والشمول، وتنفيذ برامج إرشاد للنساء، والسماح بالعمل المرن، وضمان المساواة في الأجور وفرص التقدم. ودعت إلى تسهيل وصول المرأة إلى قيادة شركات التكنولوجيا، حيث إن استبعادهن المستمر «يرسخ التحيّزات بين الجنسين ويحد من وجهات النظر المتنوعة في صنع القرار».