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331 ألف وجبة من «الفجيرة الخيرية»

331 ألف وجبة من «الفجيرة الخيرية»
22 مايو 2023 02:01

الفجيرة(الاتحاد)-

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 أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية أنها وزعت 330.974 ألف وجبة طعام على الفئات المحتاجة، منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى شهر مايو الجاري بتكلفة تجاوزت 2.978.000 مليون درهم، ضمن مشروع «حفظ النعمة» بالتعاون مع أصحاب الخير والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.  وأكد يوسف المرشودي مدير الجمعية أنه يتم التركيز على توفير وجبات الطعام وتوزيعها على الفئات المحتاجة في أماكن تجمعاتهم بالإضافة إلى توزيع 1000 وجبة مع عبوات المياه أسبوعياً على المصلين بعد صلاة الجمعة في عدد من مساجد الفجيرة، ضمن مبادرة إطعام الطعام التي تنفذها الجمعية على مدار العام.  مشيراً إلى أن الجمعية لديها مركبات مجهزة لنقل الوجبات وحفظها، ولديها موظفون مؤهلون ومدربون على الوصول إلى العمال المستحقين وتقديم الوجبات بود واحترام. وتوجه المرشودي بالشكر لكافة الجهات المتعاونة مع الجمعية في مشروع حفظ النعمة وكافة مشاريعها الخيرية داعياً أفراد المجتمع والمطاعم والفنادق، إلى التواصل مع فريق المشروع على الرقم المجاني 8008844 للتبرع بوجبات الطعام ليتم توزيعها على الفئات المحتاجة.

جمعية الفجيرة الخيرية
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