«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل أبرز الإنجازات التي حققها في عام 2022 والتي تمحورت جميعها حول شعار واحد هو إسعاد المتعاملين ورفع مستوى رضاهم من خلال تلبية احتياجاتهم وإثراء تجربة تنقلهم وتسريع إنجاز معاملاتهم واستشراف تطلعاتهم بخدمات ذكية تغير ملامح مشهد النقل العام في إمارة أبوظبي. وسجل المركز قفزة كبيرة في عدد المعاملات المنجزة خلال العام 2022 حيث بلغ إجماليها 15.708.091 معاملة بزيادة 27% عن العام السابق، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين ومستخدمي وسائل النقل العام وتطوير تلك الخدمات والارتقاء بجودتها. ومن الخدمات الجديدة التي أطلقها المركز، خدمة أساطيل لنقل البضائع ونقل الركاب بالحافلات، وخدمة «حافلة عند الطلب» في جزيرة السعديات، وخدمة النقل السريع بالحافلات «أبوظبي إكسبرس» بالتعاون مع شركات النقل في القطاع الخاص، وبلغت نسبة أداء مستوى الخدمة 95.8% في حين بلغت نسبة مؤشر رضا وإسعاد المتعاملين 95.59% .

كما حقق المركز نتائج مميزة في مسيرة التحول الرقمي التي ينتهجها إذ بلغ عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً، وعبر القنوات الرقمية 15.704.487 معاملة، وهو ما يشكل 99.98% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تقريب الخدمات من المتعاملين ويمكنهم من الحصول عليها بكل راحة وسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز النقل المتكامل لدعم عملية التحول الرقمي في إمارة أبوظبي من خلال توفير خدمات ذكية تسهل حركة تنقلات السكان وتسهم في تعزيز جودة الحياة بالإمارة.

حافلة عند الطلب

شهد العام 2022 إضافة خدمات جديدة إلى شبكة النقل بالحافلات العامة منها خدمة النقل السريع بالحافلات «أبوظبي إكسبرس»، وتوسيع نطاق عمل خدمة «حافلة عند الطلب» لتشمل جزيرة السعديات، حيث تتيح هذه الخدمة للقاطنين هناك والزائرين والسياح فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية والمرافق الخدمية والسياحية والترفيهية داخل الجزيرة، والتي تشمل الفنادق والشواطئ والمنتجعات والمطاعم الشهيرة إضافة إلى المؤسسات التجارية والتعليمية والمعالم التراثية والثقافية والفنية وأبرزها متحف اللوفر أبوظبي، فيما تجذب جزيرة السعديات ومعالمها الشهيرة السياح من جميع أنحاء العالم.

ويشغل المركز من خلال خدمة «حافلة عند الطلب» حافلات صغيرة للعمل عند الطلب، ويتم الحصول عليها عبر تطبيق «Abu Dhabi Link»، وتتيح فرصة للتنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المرافق السكنية والخدمية والتسويقية والترفيهية داخل مناطق معينة. إلى ذلك أعلن المركز أن إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من هذه الخدمة في العام 2022 بلغ 279,177 رحلة ركاب، توزعت على 146,951 رحلة ركاب في الشهامة، و97,400 رحلة ركاب في جزيرة ياس، و34,826 رحلة ركاب في جزيرة السعديات، في حين بلغ عدد الأفراد الذين قاموا بتحميل تطبيق «Abu Dhabi Link»، خلال العام 18,050 شخصاً، ليصل إجمالي عدد من قام بتحميل التطبيق منذ إطلاقه إلى 48,280 شخصاً.

بالإضافة إلى ذلك، قام المركز في العام 2022، بتشغيل خدمة نقل جديدة بالحافلات العامة توفر مساحة داخل الحافلة تسمح لمستخدمي الدراجات الهوائية من نقل دراجاتهم معهم في الحافلات وذلك بهدف تعزيز ثقافة النقل المستدام باستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم عبر شبكة النقل بالحافلات العامة، وإكمال الميل الأخير من الرحلة إلى وجهتهم المقصودة على مسارات تتناسب مع احتياجات القاطنين والزوار، وتربط بين مراكز المدينة الرئيسية ومناطق الجذب السياحي والرياضي والترفيهي.

وانطلاقاً من دوره في تنظيم عمليات النقل العام، وحرصه على تلبية الطلب المتنامي على خدمات الحافلات العامة وتنويع خيارات التنقل فيها، كان المركز قد منح القطاع الخاص فرصة لتقديم وتشغيل خدمة النقل السريع بالحافلات «أبوظبي إكسبرس»، التي تتميز بأنها خدمات مباشرة من دون توقف مما يجعل مساراتها أسرع الطرق للتنقل، حيث تجعل خدمات النقل أكثر سهولة وملاءمة لمختلف شرائح المجتمع، وتمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان. وفي هذا السياق، أعلن مركز النقل المتكامل أن عدد رحلات الركاب ضمن خدمة «أبوظبي إكسبرس» خلال العام 2022 بلغ 257,180 رحلة راكب قامت بها (40) حافلة تنتمي لشركات القطاع الخاص .

بلغ عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة في العام الماضي 76 مليون راكب بزيادة قدرها 19% عن العام السابق، وذلك من خلال 42 مليون رحلة. هذا وبلغ عدد مركبات الأجرة العاملة في الإمارة بحلول نهاية العام 6,390 مركبة أجرة بما فيها 222 مركبة أجرة المطار. وقد بلغ عدد المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة 4,822 مركبة، تشكل نسبتها 78% من أسطول المركبات العاملة في الإمارة.

من ناحية أخرى، أسهم تطبيق «أجرة أبوظبي» في زيادة الحجوزات عبر الأجهزة الذكية نظراً لما يوفره من خصائص مميزة تمكن الجمهور من تتبع حركة مركبة الأجرة ومعرفة الموعد المتوقع لوصولها، حيث شكلت نسبة الحجوزات الذكية لمركبات الأجرة 85% من إجمالي الحجوزات التي بلغت 3.91 مليون عملية حجز خلال العام.

كما يوفر تطبيق «أجرة أبوظبي» خاصية الدفع الإلكتروني في جميع مركبات الأجرة بالإمارة من خلال تطبيق PayBy، لتُضاف إلى خاصية الدفع عن طريق تطبيق Pay Apple وSamsung Pay على الهواتف الذكية، وذلك بطريقة سهلة وآمنة ومريحة. وكان العام 2022 قد شهد تزويد 84% من أسطول مركبات الأجرة بأجهزة الدفع الإلكترونية. وفي هذا السياق، بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني لتعرفة مركبات الأجرة خلال العام 5.81 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون درهم بزيادة 157% عن العام السابق.

على صعيد آخر، قامت مركبات الأجرة العامة بتغطية خدمات النقل خلال فعاليات سباق الفورمولا 1 للعام 2022 حيث بلغ إجمالي الرحلات المنفذة خلال تلك الفعالية 40 ألف رحلة. وفي سياق متصل، شهد العام 2022 تكريم عدد 360 سائق مركبة أجرة في عدد من الفئات ومنها تنفيذ طلبات الحجز، والقيادة الآمنة، وتقديم مساعدة إضافية للركاب.

بلغ عدد مركبات الأجرة العاملة وفق التطبيقات الذكية خلال العام 1,257 مركبة تابعة لشركتي أوبر وكريم، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات التي قامت بها تلك المركبات 2.05 مليون رحلة خلال عام 2022. وفيما يتعلق بعدد المستخدمين المسجلين لخدمة تأجير المركبات بالساعة فقد بلغ 203,774 مستخدماً، فيما بلغ عدد مركبات أسطول هذه الخدمة 121 مركبة تابعة لشركتين، يو درايف (U-drive) وإي كارE-kar).). وقد بلغ عدد ساعات الاستخدام الكلي للخدمة 441,815 ساعة، وعدد مرات التأجير بالدقيقة وبالساعة 39,713 عملية، وعدد مرات التأجير باليوم 11,307 عمليات، بمجموع كلي بلغ 51,020 عملية تأجير.

حافلات النقل العام

مواصلةً لجهوده في تطوير منظومة النقل العام ولا سيما شبكة النقل بالحافلات من خلال تكامل مساراتها والارتقاء بجودة خدماتها وتنويع خيارات التنقل على متنها بما يمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم المختلفة بيسر وسهولة وسرعة وراحة أعلن مركز النقل المتكامل أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام خلال عام 2022، بلغ 70.6 مليون رحلة راكب. وقد بلغ إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي 817 حافلة، وجميعها تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة وتعمل بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود ومستدامة بيئياً، كما توفر تلك الحافلات خدمة الإنترنت (الواي فاي) مجاناً لركابها. وضمن سعي مركز النقل المتكامل إلى إرساء بنية تحتية متطورة ومستدامة توفر أفضل الخدمات لمستخدمي الحافلات، قام المركز خلال العام 2022، بإنشاء (25) مظلة انتظار حافلات جديدة ليبلغ إجمالي عدد مظلات الانتظار في الإمارة 565 مظلة توفر للمتعاملين خدمة انتظار مميزة مع أعلى مستويات الراحة والأمان.

تصاريح مواقف السكان

وفي إطار السعي المتواصل لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، واستخدام التقنيات الذكية لتمكينهم من الحصول عليها بسهولة وراحة ودقة، قام قطاع أنظمة النقل الذكية خلال العام 2022، بتطوير خدمة طلب تصريح مواقف السكان في أبوظبي، لتتوفر على الموقع الإلكتروني لمنصة نظام التعرفة المرورية «درب»، وتطبيق «درب» الذكي، إذ يمكن ذلك المتعاملين من تقديم طلبات تصاريح مواقف السكان، أو تجديد التصاريح التي شارفت على الانتهاء بسرعة ومرونة، دون الحاجة إلى تحميل أي مستندات أو وثائق، إضافة إلى إمكان طلب تغيير أو تعديل المعلومات الواردة في تصاريح مواقف سارية المفعول مباشرة على الموقع الإلكتروني لدرب، وتطبيق درب الذكي، مثل طلب تعديل التصريح على المركبة أو بيانات السكن.

«أساطيل»

قام قطاع أنظمة النقل الذكية بالمركز، بتوفير كافة الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية ونشاط نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي، وخدمات التفتيش وإدارة المخالفات، فضلا عن إطلاق نظام مراقبة وتتبع دراجات السكوتر الكهربائي للشركات المشغلة على الموقع الإلكتروني لمنصة «أساطيل» المتكاملة لإمارة أبوظبي، https://asateel.itc.gov.ae بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات. كما تم تطوير نظام تصاريح وتتبع حركة مركبات نقل صهاريج الغاز بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني. هذا إضافة إلى تركيب 5.337 جهاز دفع إلكتروني في مركبات الأجرة، وأتمتة إجراءات تأجير المركبات بالساعة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

وتُعد منصة «أساطيل» منظومة إلكترونية متكاملة ترتبط ببرمجيات تتبع وقاعدة بيانات مركزية تتيح إمكانية معرفة موقع المركبات من خلال الاتصال بأجهزة التتبع الإلكترونية، إذ تدعم الجهات المعنية في تنظيم حركة المركبات التابعة لها.

نقل البضائع

قام مركز النقل المتكامل بتطبيق عدد من اللوائح التنظيمية خلال العام 2022، منها اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي، الهادفة إلى تنظيم مزاولة أنشطة نقل البضائع، ورفع مستوى السلامة المرورية لمركبات نقل البضائع، والحفاظ على استدامة البنية التحتية للطرق. واللائحة التنظيمية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في الإمارة، الهادفة إلى رفع مستوى أمن وسلامة نقل الركاب بالحافلات.

كما أطلق المركز اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في قطاع تأجير واستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية.

شهد العام 2022 إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات، والذي يتضمن حتى الآن أسطولاً من (17) مركبة ذاتية القيادة تعمل تحت العلامة التجارية «TXAI»ضمن شبكة مسارات تتوزع على (9) مواقع متنوعة في جزيرة ياس بأبوظبي، هي الاتحاد أرينا، شاطئ ياس، مرسى ياس، ياس بلازا، عالم فيراري، ياس ووتروورلد، عالم وارنر براذرز أبوظبي، ياس مول، وإيكيا أبوظبي - جزيرة ياس. هذا إضافة إلى خدمة الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة (Mini-Robobus) عدد (6)، وتشغيل (15) محطة للشحن بجزيرتي ياس والسعديات.

مركبات الأجرة

يذكر أن مسار مركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرة السعديات يتضمن عدداً من المحطات، هي ممشى السعديات، المنارات، جامعة نيويورك أبوظبي، فندق سانت ريجيس، شاطئ السعديات، مدرسة ثيودور مونود الثانوية الفرنسية الدولية، جميرا، مساكن شاطئ السعديات، ومتحف اللوفر - أبوظبي، ويبلغ طول المسار 47.5 كم. هذا وقد بلغ عدد المسجلين في تطبيق TXAI 5.512 متعاملاً، فيما بلغ عدد رحلات مركبات الأجرة ذاتية القيادة 2.130 رحلة، قطعت 86.100كم.

تأتي هذه الخدمة ضمن السعي المشترك لتقديم خدمات نوعية لأفراد المجتمع وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، حيث يدعم هذا التحول نحو النقل الذكي استراتيجية دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل لاستخدام المركبات ذاتية القيادة ضمن منظومة نقل متكاملة، صديقة للبيئة ومستدامة تثري تجربة الأفراد، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة وروادها.

«درب»

فيما يتعلق بخدمات نظام التعرفة المرورية «درب»، فقد بلغ عدد المركبات التي تم تسجيلها في عام 2022 بنظام «درب» 550.686 مركبة، ليبلغ إجمالي المركبات المسجلة في النظام حتى نهاية العام 2.106.526 مركبة. وبلغ عدد الحسابات الجديدة التي تم تسجيلها في نظام درب خلال 2022، 337.744 حساباً، ليصل إجماليها إلى 1.132.285 حساباً للأفراد والمؤسسات. كما وصل عدد إجمالي المركبات المعفاة من رسوم التعرفة المرورية منذ إطلاق النظام إلى 25.514 مركبة. وفي أثناء ذلك بلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات «درب» 97%.