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الإمارات

«الشؤون الإسلامية» تشارك في مؤتمر للتعاون بين الأديان في قازان

مشاركون في المؤتمر (من المصدر)
22 مايو 2023 02:01

أبوظبي(الاتحاد)

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شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أعمال المؤتمر الذي نظمته مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا- العالم الإسلامي» بعنوان: القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كأساس التعاون بين الأديان، والذي اختتم مؤخراً في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، لمناقشة فرص التعاون الجديد بين روسيا الاتحادية والدول الإسلامية وبحث القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بمشاركة وحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة ورجال الدين والدبلوماسيين والعلماء ورجال الأعمال من روسيا والدول الإسلامية.
وفي كلمته بالمؤتمر نقل الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لجمهورية تتارستان قيادة وشعباً تحيات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، وتناول مسارين الأول: مسار الشراكة الاقتصادية، والثاني: مسار القيم الروحية والأخلاقية التقليدية المشتركة بين الأديان. 

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
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