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الإمارات

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي

خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
22 مايو 2023 02:01

قازان (الاتحاد)

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شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي اختتم أعماله مؤخراً في قازان بتتارستان بروسيا الاتحادية، وذلك بحضور رئيس تتارستان وكبار المسؤولين والوزراء وقيادات دينينة من مختلف دول العالم. وجاءت مشاركة الجامعة ضمن مجموعة الرؤية الاستراتيجية في المنتدى «روسيا والعالم الإسلامي»، حيث ألقى الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة كلمة في المنتدى استعرض من خلالها الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش والتعاون بين الأديان، وتناول العديد من المبادرات الإماراتية في هذا الصدد، والجهود التي تبذلها الدولة لإعلاء القيم الإنسانية التي تحث على الإخاء والعيش المشترك بين الشعوب، ونبذ العنف والكراهية وتأصيل مبادئ الحوار والتعاون بين الجميع.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
المنتدى الاقتصادي الدولي
روسيا الاتحادية
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