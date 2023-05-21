الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

افتتاح «كهف الملح العلاجي» في العين

افتتاح «كهف الملح العلاجي» في العين
22 مايو 2023 02:00

محمد البلوشي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين الخطة التطويرية لمسابح مبزرة الخضراء، والتي تعتبر واحدة من مناطق الجذب للزوار والسياح لما تحظى به من مقومات سياحية وترفيهية وعلاجية، حيث قامت البلدية بصيانتها وتطويرها ورفع كفاءتها، كما تم افتتاح «كهف الملح العلاجي» والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المدينة.
وتأتي عملية الصيانة والتطوير ضمن أولويات دائرة البلديات والنقل نحو التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، ورغبة في رفع رضا أفراد المجتمع حول المناطق السياحية والترفيهية في مدينة العين.
وذكر خميس النعيمي - رئيس قسم الأصول: أن بلدية مدينة العين وضعت جملة من الخطط التطويرية لمنطقة المبزرة الخضراء التي تسهم في إبرازها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المدينة وتعزز وجود المدينة على خارطة السياحة بالدولة، مشيراً إلى أن المقومات السياحية والعلاجية التي تمتلكها المبزرة تجعلها محط أنظار السياح القادمين للدولة.

أخبار ذات صلة
العين إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
«وسام الاستحقاق» تُسدل الستار على موسم الجولف

وأضاف النعيمي: تم افتتاح كهف الملح العلاجي في مبزرة الخضراء المستوحى من طبيعة الموقع، والذي يحتوي على غرف خاصة مهيئة بشكل كامل للكبار وغرف أخرى للصغار مغطاة بمادة الملح، إلى جانب التقنيات اللازمة للعلاج بالملح مثلما هو متعارف عليه عالمياً وفريق عمل متواجد للمساعدة.
وعن الخطط التطويرية قال النعيمي: إن أعمال الصيانة والتجديد تشمل المسابح الأربعة الموجودة في منطقة المبزرة، منها: 2 مخصصة للنساء، بينما سيتم إضافة خدمات أخرى في مسبحين أحدهما مخصص للرجال والآخر للنساء، مشيراً إلى أن جملة الأعمال التطويرية سيتوفر من خلالها خدمات جديدة أبرزها غرف علاجية و مناطق استجمام وخدمات العناية الشخصية.
وأشار النعيمي إلى أن بلدية مدينة العين وضعت في الاعتبار عند التخطيط للأعمال التطويرية للمسابح، ضمان الخصوصية للرواد، وذلك من خلال وضع قواطع بحيث تسمح للزائر حجز مسبح خاص، إلى جانب إضافة خدمات أخرى تتناسب مع احتياجات رواد المسبح مثل تخصيص موقع لتناول المشروبات والمأكولات السريعة وآخر لمستلزمات السباحة وغيرها من الخدمات، لافتاً إلى وجود نظام لخدمة الحجز المسبق للمسبح.

العين
بلدية العين
المبزرة الخضراء
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©