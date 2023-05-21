افتتاح «كهف الملح العلاجي» في العين

محمد البلوشي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين الخطة التطويرية لمسابح مبزرة الخضراء، والتي تعتبر واحدة من مناطق الجذب للزوار والسياح لما تحظى به من مقومات سياحية وترفيهية وعلاجية، حيث قامت البلدية بصيانتها وتطويرها ورفع كفاءتها، كما تم افتتاح «كهف الملح العلاجي» والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المدينة.

وتأتي عملية الصيانة والتطوير ضمن أولويات دائرة البلديات والنقل نحو التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، ورغبة في رفع رضا أفراد المجتمع حول المناطق السياحية والترفيهية في مدينة العين.

وذكر خميس النعيمي - رئيس قسم الأصول: أن بلدية مدينة العين وضعت جملة من الخطط التطويرية لمنطقة المبزرة الخضراء التي تسهم في إبرازها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المدينة وتعزز وجود المدينة على خارطة السياحة بالدولة، مشيراً إلى أن المقومات السياحية والعلاجية التي تمتلكها المبزرة تجعلها محط أنظار السياح القادمين للدولة.

وأضاف النعيمي: تم افتتاح كهف الملح العلاجي في مبزرة الخضراء المستوحى من طبيعة الموقع، والذي يحتوي على غرف خاصة مهيئة بشكل كامل للكبار وغرف أخرى للصغار مغطاة بمادة الملح، إلى جانب التقنيات اللازمة للعلاج بالملح مثلما هو متعارف عليه عالمياً وفريق عمل متواجد للمساعدة.

وعن الخطط التطويرية قال النعيمي: إن أعمال الصيانة والتجديد تشمل المسابح الأربعة الموجودة في منطقة المبزرة، منها: 2 مخصصة للنساء، بينما سيتم إضافة خدمات أخرى في مسبحين أحدهما مخصص للرجال والآخر للنساء، مشيراً إلى أن جملة الأعمال التطويرية سيتوفر من خلالها خدمات جديدة أبرزها غرف علاجية و مناطق استجمام وخدمات العناية الشخصية.

وأشار النعيمي إلى أن بلدية مدينة العين وضعت في الاعتبار عند التخطيط للأعمال التطويرية للمسابح، ضمان الخصوصية للرواد، وذلك من خلال وضع قواطع بحيث تسمح للزائر حجز مسبح خاص، إلى جانب إضافة خدمات أخرى تتناسب مع احتياجات رواد المسبح مثل تخصيص موقع لتناول المشروبات والمأكولات السريعة وآخر لمستلزمات السباحة وغيرها من الخدمات، لافتاً إلى وجود نظام لخدمة الحجز المسبق للمسبح.