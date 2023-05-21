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الإمارات

4 أوراق بحثية حول الفضاء خلال العام 2022

سعيد الطاير
22 مايو 2023 02:00

دبي (وام)

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 نشر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي 4 أوراق بحثية حول الفضاء خلال العام 2022 في عدد من المؤتمرات العلمية الدولية والمجلات والدوريات العالمية المحكّمة.
وجاءت الأوراق البحثية تحت عناوين: «تقنية متكيفة لاتصال LoRa مع القمر الاصطناعي النانوي ذي المدار المنخفض حول الأرض»، «تحليل تصميم وأداء أجهزة إرسال إنترنت الأشياء LoRA IoT لمجموعة الأقمار الاصطناعية متعددة الموردين»، «تقييم الترابط المباشر بين اتصالاتLoRA IoT من خلال القمر الاصطناعي ذي المدار المنخفض حول الأرض›ديوا- سات 1›»، و«تقييم هامش الترابط للقمر الاصطناعي ‹ديوا- سات 1› بالاعتماد على اتصالات LoRa». وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على جهود الباحثين في المركز والتي نجحت خلال فترة قصيرة بتعزيز ريادة الهيئة على مستوى العالم، من خلال ابتكار تقنيات متقدمة، وتطوير حلول باستخدام تقنية إنترنت الأشياء للأقمار الاصطناعية، وإيجاد نظم استخدام متخصصة لعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتحسين إدارة شبكة الطاقة وشبكات نقل وتوزيع المياه، إلى جانب إيصال المشاريع البحثية الإماراتية إلى المؤسسات الأكاديمية العالمية، وإثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

مركز البحوث والتطوير
هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الفضاء
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