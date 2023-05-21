المري يؤكد على تقديم خدمات شرطية عالية الجودة

دبي(الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز شرطة الخوانيج، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد علي الكتبي مدير مركز الخوانيج، ونائبه العقيد خليفة العوضي، وعدد من الضباط.

وأكد معالي الفريق المري على أهمية اختصاص مركز شرطة الخوانيج الذي يخدم مناطق مهمة في الإمارة في ظل التوسع العمراني، مما يسهم في تعزيز التغطية الأمنية، وتقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار في منطقة الاختصاص لترسيخ الشعور بالأمن والأمان.

واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الخوانيج وأبرز الإحصائيات والإنجازات والمبادرات التي أنجزها العام الماضي، حيث حقق المركز نسبة 91.7% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص مقارنة بالعام 2021، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و41 ثانية وكان المستهدف 3 دقائق، وبلغت نسبة الشعور بالأمان 97.2%.

واستمع معاليه إلى شرح حول إحصائيات قسم التسجيل المروري والحملات المرورية التي ينفذها المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ووجه بزيادة الحملات التوعوية وتكثيف الدوريات على المناطق التي تقع فيها حوادث مرورية في منطقة الاختصاص.