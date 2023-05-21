الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

المري يؤكد على تقديم خدمات شرطية عالية الجودة

عبد الله المري وكبار الضباط خلال زيارة مركز شرطة الخوانيج (من المصدر)
22 مايو 2023 02:00

دبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ضاحي خلفان يترأس اجتماع «التظلمات العسكرية»
شرطة دبي تنظم مُلتقى «بالعقول نستثمر» لطلبة الجامعات والكليات

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز شرطة الخوانيج، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد علي الكتبي مدير مركز الخوانيج، ونائبه العقيد خليفة العوضي، وعدد من الضباط.
وأكد معالي الفريق المري على أهمية اختصاص مركز شرطة الخوانيج الذي يخدم مناطق مهمة في الإمارة في ظل التوسع العمراني، مما يسهم في تعزيز التغطية الأمنية، وتقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار في منطقة الاختصاص لترسيخ الشعور بالأمن والأمان.
واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الخوانيج وأبرز الإحصائيات والإنجازات والمبادرات التي أنجزها العام الماضي، حيث حقق المركز نسبة 91.7% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص مقارنة بالعام 2021، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و41 ثانية وكان المستهدف 3 دقائق، وبلغت نسبة الشعور بالأمان 97.2%.
واستمع معاليه إلى شرح حول إحصائيات قسم التسجيل المروري والحملات المرورية التي ينفذها المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ووجه بزيادة الحملات التوعوية وتكثيف الدوريات على المناطق التي تقع فيها حوادث مرورية في منطقة الاختصاص.

عبد الله خليفة المري
شرطة دبي
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©