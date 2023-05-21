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توصيل الكهرباء لـ 941 مشروعاً في الشارقة

تركيب 4924 عداداً ذكياً (من المصدر)
22 مايو 2023 02:00

الشارقة(الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات التطويرية والخدمية في مجال الكهرباء بمدينة الشارقة خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك استمراراً لجهودها الرامية لتوفير الخدمات لكافة المناطق في إمارة الشارقة وفق أفضل المواصفات وإنجاز المشروعات بسرعة وكفاءة.
 وتم توصيل التيار الكهربائي لعدد 941 مشروعاً بحمولة تصل إلى 156 ميجا فولت أمبير، وتمديد كوابل شبكتي الجهد المنخفض والمتوسط بطول 140 كيلومتراً في مدينة الشارقة، وذلك بعد إنهاء إجراءات التفتيش واستيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمواقع، كما تم تركيب 4924 عداداً ذكياً واستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات ذكية لـ 5905 عداداً في مختلف مناطق مدينة الشارقة، باستخدام أحدث الأجهزة وأكثرها دقة لفحص الاستهلاك، مما يسهم في توفير قراءات دقيقة خالية من الأخطاء.
وأوضح الدكتور المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات التي تقدمها، وتوفير الخدمات وفق أفضل المواصفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد أن الهيئة أنجزت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري أعمال الصيانة لعدد 126 منشأة في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، كما قامت الهيئة بصيانة لـ 2071 من محطات 11 كيلو فولت و131 لوحة توزيع فرعية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة واستمراريتها.

الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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