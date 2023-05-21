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شرطة أبوظبي تنظم ملتقى الموردين والمتعاقدين

حمد الخييلي خلال انطلاق الملتقى عن بعد (من المصدر)
22 مايو 2023 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة المشتريات والمستودعات بقطاع المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ملتقى الموردين والمتعاقدين عبر تقنيات الاتصال المرئي ضمن اهتمامها المستمر بالشركاء الاستراتيجيين لتعزيز الريادة المؤسسية وتطوير شراكات فاعلة.
وأكد المقدم حمد سيف الخييلي، نائب مدير إدارة المشتريات والمستودعات بقطاع المالية والخدمات، أهمية إدارة الشركات مع موردين معتمدين مؤهلين بشكل فعال وبناء علاقات استراتيجية معهم لتكون مدخلاً رئيسياً في عملية التطوير والتحسين المستمر والتواصل معهم بشكل دائم للتعرف على احتياجاتهم وتوقعاتهم.
وناقش الملتقى مستجدات الإجراءات بشأن المشتريات والمدفوعات وتطبيق كافة المعايير والمواصفات المحددة، والتزام الشركات بالنظم والقوانين المعمول بها للمشاركة في المناقصات والممارسات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي والتعاون والاستجابة للمتطلبات واستمرارية الأعمال في حالات الأزمات والكوارث.
وقدم المشاركون مقترحات وآراء هادفة تسهم في تسهيل تجربتهم وتلبي احتياجاتهم الحالية وترتقي لتطلعاتهم المستقبلية.

شرطة أبوظبي
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