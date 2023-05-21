الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مركز شرطة حتا يكرم المتميزين والشركاء

خلال التكريم (من المصدر)
22 مايو 2023 02:00

دبي (الاتحاد)

ترأس العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، اللقاء المفتوح «ساعة شفافية» مع موظفي المركز، بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط والموظفين.
وأكد العقيد مبارك الكتبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل، حاثاً رؤساء الأقسام والضباط على تكثيف الجهود والنزول الميداني والتواصل مع الموظفين في الاقسام التي يشرفون عليها، مشيراً إلى أن التواصل والاتصال مع الموظفين يساهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم والتعرف على احتياجاتهم، الأمر الذي ينعكس على تعزيز قيم الولاء لديهم، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية. وثمن العقيد الكتبي الدور الكبير الذي يقوم به موظفو مركز شرطة حتا في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي والتميز في العمل، مطالباً مسؤوليهم بالعمل على تشجيع الموظفين المتميزين من خلال تكريميهم والإشادة بجهودهم.
ومن جانبه قال المقدم هلال حمدان البدواوي، رئيس قسم الشؤون الإدارية، إن شرطة دبي تحرص على إيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين من خلال تنظيم العديد من المبادرة، وحرصت على تقدير جهود الموظفين من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم.
 

 

شرطة حتا
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©