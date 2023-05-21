مركز شرطة حتا يكرم المتميزين والشركاء

دبي (الاتحاد)

ترأس العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، اللقاء المفتوح «ساعة شفافية» مع موظفي المركز، بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط والموظفين.

وأكد العقيد مبارك الكتبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل، حاثاً رؤساء الأقسام والضباط على تكثيف الجهود والنزول الميداني والتواصل مع الموظفين في الاقسام التي يشرفون عليها، مشيراً إلى أن التواصل والاتصال مع الموظفين يساهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم والتعرف على احتياجاتهم، الأمر الذي ينعكس على تعزيز قيم الولاء لديهم، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية. وثمن العقيد الكتبي الدور الكبير الذي يقوم به موظفو مركز شرطة حتا في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي والتميز في العمل، مطالباً مسؤوليهم بالعمل على تشجيع الموظفين المتميزين من خلال تكريميهم والإشادة بجهودهم.

ومن جانبه قال المقدم هلال حمدان البدواوي، رئيس قسم الشؤون الإدارية، إن شرطة دبي تحرص على إيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين من خلال تنظيم العديد من المبادرة، وحرصت على تقدير جهود الموظفين من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم.

