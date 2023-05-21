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ضاحي خلفان يترأس اجتماع «التظلمات العسكرية»

ضاحي خلفان يترأس اجتماع «التظلمات العسكرية»
22 مايو 2023 02:00

دبي(الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اجتماعاً للجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي، وذلك بمكتب معاليه، حضره اللواء متقاعد محمد سعد الشريف، رئيس اللجنة، وأحمد سعيد بن مسحار، نائب رئيس اللجنة.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد المواضيع المتعلقة بتظلمات منتسبي الدوائر العسكرية المحلية في إمارة دبي، وذلك وفق إطار السعي لتحقيق العدالة والإنصاف بين المنتسبين العسكريين وتطبيق القانون بالشكل السليم.
حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وممثلو الجهاز الإداري للجنة، النقيب طارق البلوشي، والنقيب مروان الشيبة.

ضاحي خلفان
دبي
شرطة دبي
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