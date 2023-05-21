سعود القاسمي يتقبل تعازي ولي عهد أم القيوين بوفاة محمد بن عمر بن صقر القاسمي

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برفقة الشيخ عمر بن صقر القاسمي.. التعازي من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التعازي من عدد من الشيوخ، والمسؤولين، والمواطنين.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

وأعرب المعزون بمجلس العزاء في مجلس الضيافة بخزام عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، وعموم آل القواسم الكرام .. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.