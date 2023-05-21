3 رواد عرب في الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

نشر الرائد الإماراتي سلطان النيادي الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب صورة للمملكة العربية السعودية من الفضاء بمناسبة انطلاق الرائدين السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى المحطة، وغرد النيادي مع الصورة عبر حسابه على تويتر: على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء، أتمنى للزميلين كل التوفيق.