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خالد بن محمد بن زايد يصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية

خالد بن محمد بن زايد يصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية
21 مايو 2023 20:34

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الأحد، إلى كوالالمبور، في زيارة رسمية إلى ماليزيا.
وكان في استقبال سموّه صاحب السمو الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، ولي عهد بهانج، ومعالي السناتور الدكتور زمبري عبدالقادر، وزير الخارجية الماليزي.
وتأتي هذه الزيارة، في إطار الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وماليزيا في مختلف القطاعات الحيوية، وخصوصاً في مجال التبادل التجاري وقطاع الطاقة.
ويرافق سموّه، خلال هذه الزيارة، وفد رفيع يضم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

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