سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان محمد بن عمر بن صقر القاسمي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ عمر بن صقر القاسمي اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي، في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، ومعالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى جانب عددٍ كبير من المواطنين.

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، جموع المشيعين حيث وُوري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة القواسم بمنطقة العريبي في رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عموم آل القواسم الكرام، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.