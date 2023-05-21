أمطار على الدولة.. والحالة الجوية تنتهي غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

واصلت الأمطار مختلفة الغزارة هطولها على مختلف مناطق الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي في طبقات الجو العليا أدى إلى تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر مضطرب الموج أحياناً، خاصة مع السحب، والطقس غائم جزئياً مغبر أحياناً، مع تشكل السحب الركامية التي صاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، ورياح نشطة بلغت سرعتها 45 كم في الساعة، مثيرة للغبار مع السحب تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، واضطراب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتفصيلاً، كانت الأمطار المشاهدة اليوم، بحسب المركز الوطني للأرصاد، غزيرة على الريف وياس (أبوظبي)، بينما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على غناضة مع البرق والرعد (أبوظبي) كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على العامرة (العين) ومدينة محمد بن زايد، الطويلة، غناضة، المعمورة الشهامة، شخبوط (أبوظبي)، بينما هطلت أمطار متوسطة على شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه الفجيرة كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الباهية (أبوظبي)، وهطلت أمطار خفيفة على رماح، الهير، الفقع، الشويب (العين)، مطار آل مكتوم الدولي، حتا، جميرا، الرفاعة، جبل علي الصناعية (دبي)، المدام، مطار الشارقة الدولي، البطائح (الشارقة)، مشيرف (عجمان)، مخيرز (منطقة الظفرة)، الظيت الجنوبي (رأس الخيمة)، جسر الشوامخ، المفرق، محوي، الفلاح، الشليلة (أبوظبي)، طريق خورفكان، الوريعة الشارقة.

ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة حالة جوية بدأت الجمعة الماضي وتنتهي غداً، تتأثر فيها الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب، يصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق مع فرصة سقوط أمطار على فترات، ونتيجة لوجود الجبال شرقاً وارتفاع في درجات الحرارة السطحية نهاراً تتكون بعض السحب الركامية الممطرة.

ويكون الطقس خلال هذه الفترة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مع السحب الركامية مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً، مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.